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    Alles aus?

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    Novo Nordisk: Brasilien erlaubt Kopie von Abnehm-Spritze!

    Brasilien hat die erste generische Version von Novo Nordisk A/S’ Ozempic-Injektion und damit den Weg für günstigere Konkurrenz in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte zugelassen.

    Für Sie zusammengefasst
    Alles aus? - Novo Nordisk: Brasilien erlaubt Kopie von Abnehm-Spritze!
    Foto: Christian Schultz/dpa

    Das brasilianische Pharmaunternehmen EMS erhielt am Dienstag die Genehmigung, sein Nachahmerpräparat Ozivy zur Behandlung von Erwachsenen zu verkaufen.

    EMS plant, Ozivy 30 Prozent günstiger als Ozempic anzubieten, und rechnet damit, das Produkt innerhalb von 30 Tagen auf den Markt bringen zu können.

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    Ozempic sieht sich weltweit zunehmend generischer Konkurrenz gegenüber, da Novo in einigen Märkten den Patentschutz für den Schlüsselwirkstoff Semaglutid verliert. Indien brachte im März als erstes Land generische Semaglutid-Produkte auf den Markt, woraufhin Novo dort die Preise senkte.

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    In Kanada wurden Generika vergangenen Monat zugelassen. In den USA und Europa dürften günstigere Konkurrenzprodukte hingegen noch Jahre entfernt sein, da dort der Patentschutz länger gilt.

    Die Aktie von Novo Nordisk reagierte kaum auf die Nachricht und tendiert im späten Handel leicht im Minus.

    Die Zulassung markiert einen Meilenstein für Brasiliens Pharmaindustrie, während heimische Arzneimittelhersteller versuchen, in den boomenden Markt für GLP-1-Medikamente vorzudringen.

    Novo Nordisk

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    Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa hatte im April drei Anträge indischer Hersteller auf Zulassung generischer GLP-1-Medikamente abgelehnt, weil diese nicht alle technischen Anforderungen zum Nachweis von Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität erfüllt hätten.

     

    "Unser blauer Pen kommt auf den Markt", sagte EMS-Vizepräsident Marcus Sanchez am Dienstag vor Reportern. "Wir denken, dass Semaglutid ein äußerst gefragtes Produkt mit erheblicher aufgestauter Nachfrage ist."

    EMS wird seine Ozivy-Pens zunächst in Dosierungen von 0,25 Milligramm, 0,5 Milligramm und 1 Milligramm anbieten. Laut EMS-Vizepräsident Marcus Sanchez macht die letztgenannte Stärke rund 60 Prozent des brasilianischen Marktes aus. Das Unternehmen plant zunächst 350.000 Pens bereitzustellen und erwartet, im ersten Jahr etwa 1,2 Millionen Einheiten zu verkaufen.

    Laut Sanchez könnte das Produkt im ersten Jahr mehr als 500 Millionen Real (100 Millionen US-Dollar) Umsatz generieren. Der pharmazeutische Wirkstoff werde aus China bezogen, während EMS die Pens lokal produzieren werde.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 38,46EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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