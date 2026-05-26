Novo Nordisk: Brasilien erlaubt Kopie von Abnehm-Spritze!

EMS plant, Ozivy 30 Prozent günstiger als Ozempic anzubieten, und rechnet damit, das Produkt innerhalb von 30 Tagen auf den Markt bringen zu können.

Das brasilianische Pharmaunternehmen EMS erhielt am Dienstag die Genehmigung, sein Nachahmerpräparat Ozivy zur Behandlung von Erwachsenen zu verkaufen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ozempic sieht sich weltweit zunehmend generischer Konkurrenz gegenüber, da Novo in einigen Märkten den Patentschutz für den Schlüsselwirkstoff Semaglutid verliert. Indien brachte im März als erstes Land generische Semaglutid-Produkte auf den Markt, woraufhin Novo dort die Preise senkte.

In Kanada wurden Generika vergangenen Monat zugelassen. In den USA und Europa dürften günstigere Konkurrenzprodukte hingegen noch Jahre entfernt sein, da dort der Patentschutz länger gilt.

Die Aktie von Novo Nordisk reagierte kaum auf die Nachricht und tendiert im späten Handel leicht im Minus.

Die Zulassung markiert einen Meilenstein für Brasiliens Pharmaindustrie, während heimische Arzneimittelhersteller versuchen, in den boomenden Markt für GLP-1-Medikamente vorzudringen.

Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa hatte im April drei Anträge indischer Hersteller auf Zulassung generischer GLP-1-Medikamente abgelehnt, weil diese nicht alle technischen Anforderungen zum Nachweis von Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität erfüllt hätten.

"Unser blauer Pen kommt auf den Markt", sagte EMS-Vizepräsident Marcus Sanchez am Dienstag vor Reportern. "Wir denken, dass Semaglutid ein äußerst gefragtes Produkt mit erheblicher aufgestauter Nachfrage ist."

EMS wird seine Ozivy-Pens zunächst in Dosierungen von 0,25 Milligramm, 0,5 Milligramm und 1 Milligramm anbieten. Laut EMS-Vizepräsident Marcus Sanchez macht die letztgenannte Stärke rund 60 Prozent des brasilianischen Marktes aus. Das Unternehmen plant zunächst 350.000 Pens bereitzustellen und erwartet, im ersten Jahr etwa 1,2 Millionen Einheiten zu verkaufen.

Laut Sanchez könnte das Produkt im ersten Jahr mehr als 500 Millionen Real (100 Millionen US-Dollar) Umsatz generieren. Der pharmazeutische Wirkstoff werde aus China bezogen, während EMS die Pens lokal produzieren werde.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 38,46EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.

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