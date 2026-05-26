IBM Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 26.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -4,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,62 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von IBM in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,60 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +15,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,91 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -14,74 % verloren.

Während IBM deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,10 %.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,88 % 1 Monat +11,91 % 3 Monate +9,60 % 1 Jahr -2,46 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 26.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 199,91 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -3,44 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,15 %. Oracle legt um +0,02 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -1,24 %.

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Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.