Kleiner Bärenmarkt
Tom Lee: Daueroptimist sieht für einige Branchen Bärenmarkt
Der für seine optimistischen Marktprognosen bekannte Analyst Tom Lee schlägt plötzlich andere Töne an. Sogar von einem Bärenmarkt ist die Rede.
- Tom Lee warnt vor Bärenmarkt für Teile des Markts
- Große Investoren messen sich am breiten Index
- Magnificent Seven und Software bleiben verschont
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Große Investoren und Hedgefonds werden oft daran gemessen, ob sie den breiten Index schlagen können. Das muss nicht mit dem Anlageziel des Kleinanlegers zusammenfallen, der eher auf seine persönlichen Anlageziele schielen sollte. Ob man dabei einzelne Aktien oder den breiten Markt im Blick hat, ordnet sich der persönlichen Strategie unter.
Tom Lee von Fundstrat, bekannt für seine durchgehend optimistischen Prognosen für den breiten Marktindex, glaubt, dass bestimmte Aktiensegmente später in diesem Jahr in einen Bärenmarkt geraten könnten.
In einem aktuellen Interview gegenüber CNBC sagte Lee, Teile des Aktienmarkts wirkten aufgrund der "Saisonalität im Zwischenwahljahr", möglicher Engpässe bei Erdölprodukten sowie einer Welle bevorstehender Börsengänge (IPOs) anfällig. Diese könnten seiner Ansicht nach zu einem Überangebot an Aktien führen.
Der Wall-Street-Veteran glaubt jedoch auch, dass der kommende Bärenmarkt einige prominente Sektoren verschonen wird.
"Ich denke, dass es später in diesem Jahr einen Bärenmarkt geben wird, ja – aber ich glaube, die Magnificent Seven und Softwarewerte werden verschont bleiben." Eine kühne Aussage.
Er meint: "Unter Druck geraten könnten vielmehr Unternehmen, deren Bewertungen inzwischen zu hoch geworden sind, oder Firmen, die darunter leiden, dass später im Jahr eine große Menge neuer Aktien auf den Markt kommt. Hinzu kommen Unternehmen, die von möglichen Engpässen bei Erdölprodukten betroffen wären. Deshalb denke ich, dass uns im weiteren Jahresverlauf Gegenwind bevorstehen könnte."
Zu einer möglichen KI-Blase hält er sich bedeckt.
"Für mich sieht es noch nicht nach einer Blase aus. Wenn Nvidia mit dem 19-fachen des Gewinns gehandelt wird, halte ich das Chancen-Risiko-Verhältnis weiterhin für attraktiv. Aber ich denke, dass Teile dieses Ökosystems inzwischen ziemlich teuer geworden sind."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion