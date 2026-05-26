Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.507,28USD pro Feinunze und notiert damit -1,39 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,10USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,58 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,35USD und verzeichnet ein Plus von +3,96 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 94,35USD und verzeichnet ein Plus von +4,48 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.386,00 USD -1,21 % Platin 1.942,50 USD -1,42 % Kupfer London Rolling 13.625,61 USD +0,06 % Aluminium 3.716,02 PKT +1,04 % Erdgas 3,057 USD +0,20 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +4,48 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.05.26, 17:29 Uhr.