🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 27. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Q1-Zahlen und Hauptversammlungen an vielen Börsen
    • EZB veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht mit Vize
    • US-Konzerne Exxon, Chevron, Meta und Salesforce
    TAGESVORSCHAU - Termine am 27. Mai 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. Mai

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen
    09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung
    10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung
    10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung
    10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung
    10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung
    11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
    12:30 CHN: PDD Holdings (u.a. Temu), Q1-Zahlen
    13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen
    14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag
    15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung
    16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche) 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung
    19:00 USA: Meta, Hauptversammlung
    22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen
    22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Tonies, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW-Konjunkturbarometer
    04:00 NZD: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26
    18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Sachverständigenrat Wirtschaft veröffentlicht Frühjahrsgutachten 2026

    10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht + Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

    CHN: EU-Handelskammer legt Stimmungsbericht zu China vor

    CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos

    RUS: Kremlchef Wladimir Putin auf Staatsbesuch in der zentraasiatischen Republik Kasachstan und beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 27. Mai 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. Mai ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung 10:00 DEU: CTS …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     