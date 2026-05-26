Hohe Goldgehalte, enormes Ausmaß und Bohrungen voraus

Im Junior-Miningsektor ist es selten, ein Unternehmen mit einer Bewertung von weniger als 20 Mio. CAD zu finden, das bereits ein historisch erbohrtes hochgradiges Goldsystem mit Abschnitten wie 83,8 m @ 7,95 g/t Gold, 56 m @ 2,73 g/t Gold und 38,5 m @ 4,32 g/t Gold kontrolliert.

Noch seltener wird es, wenn dieses System in alle Richtungen offen ist, sich innerhalb eines 40 km langen archäischen Goldkorridors in einer der führenden Explorationsregionen Kanadas befindet und nun von einem Unternehmen vorangetrieben wird, das vollständig finanziert, vollständig genehmigt und bereit ist, die Bohrungen auf einem Projekt wieder aufzunehmen, das seit Jahren keine nachhaltige moderne Exploration mehr gesehen hat.

Genau diese Gelegenheit beginnt sich nun bei Lux Metals Corp. herauszubilden, während sich das Unternehmen darauf vorbereitet, ein umfangreiches Explorationsprogramm auf seinem La Grande Gold Flaggschiffprojekt in der James Bay Region von Québec zu starten.

Carl Ginn, Präsident und CEO von Lux Metals Corp., kommentierte in der heutigen Pressemitteilung:

„Der Erhalt unserer Bohrgenehmigungen markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne für Lux Metals und das La Grande Projekt. Wir sind nun gut finanziert und verfügen über die Genehmigungen, um in diesem Jahr ein bedeutendes Explorationsprogramm umzusetzen. Unser Weltklasse-Team konzentriert sich darauf, Zone 32 weiterzuentwickeln und gleichzeitig systematisch die regionalen Ziele zu evaluieren, die dieses Projekt zu einer echten distriktgroßen Gelegenheit machen. Wir freuen uns darauf, unsere Crews zu mobilisieren und mit der Arbeit zu beginnen.“

Übersicht des La Grande Gold Projekts mit den zentralen Elementen der Investmentthese, darunter das hochgradige Goldsystem Zone 32, die strategische Lage in James Bay, das distriktgroße Landpaket von 40 km, starke historische Bohrergebnisse und die bevorstehende Bohrkampagne 2026. Mit mehr als 40.000 m bereits abgeschlossener historischer Bohrungen, einer umfangreichen geologischen Datenbank früherer Betreiber, laufender moderner 3D-Modellierung und Zielgenerierung, distriktgroßem Potenzial über das bekannte Zone 32 Goldsystem hinaus und hervorragender regionaler Infrastruktur verfügt Lux über viele der Zutaten, die Investoren bei einer aufstrebenden Goldexplorationsstory suchen.

Nun, da die Genehmigungen vorliegen, die Finanzierung gesichert ist, definierte Bohrziele bereit für Tests sind, moderne geologische Arbeiten bereits laufen und ein bedeutender bohrgetriebener Katalysatorzyklus bevorsteht, könnte das Unternehmen eine der überzeugenderen Goldexplorationschancen mit hohem Aufwärtspotenzial darstellen, die derzeit an der TSX Venture Exchange verfügbar sind, während die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf Goldentdeckungen im Frühstadium zurückkehrt.

Eine neue James Bay Goldstory nimmt Gestalt an

Lux hat sich durch die Akquisition und Weiterentwicklung des La Grande Gold Projekts, das rund 85 km südöstlich von Radisson in der ergiebigen James Bay Region von Québec liegt, rasch zu einem ernstzunehmenden, auf Québec fokussierten Goldexplorationsunternehmen entwickelt.

Das Projekt erstreckt sich über ca. 15.357 Hektar entlang eines 40 km langen archäischen Grünsteingürtels und beherbergt das historisch erbohrte, hochgradige Goldsystem namens Zone 32.

Wichtig ist: Für einen Junior-Explorer von Lux’ Größe ist es relativ selten, ein derart großes und strategisch positioniertes Landpaket in der James Bay Region von Québec zu kontrollieren, insbesondere eines, das bereits umfangreiche historische Bohrungen, mehrere Goldvorkommen und distriktgroßes Explorationspotenzial aufweist.

Ebenso wichtig ist: Zone 32 ist keine neue Idee im Frühstadium. Das Ziel wurde bereits von früheren Betreibern exploriert, vor allem von Virginia Gold Mines/Virginia Mines, Cambior und später Osisko James Bay, wobei der Großteil der historischen Bohrungen von den späten 1990er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre abgeschlossen wurde und zusätzliche Anschlussarbeiten bis 2015 fortgesetzt wurden.

Dieser Zeitpunkt ist wichtig. Ein Großteil der Arbeiten wurde in einem völlig anderen Goldmarkt abgeschlossen, als die Goldpreise deutlich niedriger waren und viele technisch starke Explorationsprojekte Schwierigkeiten hatten, dauerhaftes Entwicklungskapital anzuziehen.

Mit anderen Worten: Die Tatsache, dass La Grande damals nicht aggressiv weiterentwickelt wurde, dürfte mehr über historische Marktbedingungen, veränderte Unternehmensprioritäten und Portfoliobereinigung aussagen als über die Qualität des zugrunde liegenden Goldsystems.

La Grande verfügt zudem über eine starke Québec-Explorationshistorie. Das Projekt lässt sich auf Virginia Mines zurückführen, eine der bekanntesten Explorationsgruppen Québecs, bevor Virginia 2015 von Osisko Gold Royalties übernommen wurde. Später durchlief das Projekt Osisko-bezogene Eigentümerstrukturen und Electric Elements, bevor es an La Pulga Mining Corp. übertragen wurde, von der Lux das Recht erwarb, eine 100%-Beteiligung an La Grande zu übernehmen.

Gemäß der Optionsvereinbarung hatte Lux das Recht, 100% von La Grande zu akquirieren, indem das Unternehmen eine Finanzierung von mindestens 2 Mio. CAD abschloss. Lux übertraf diese Anforderung im Februar 2026 durch den Abschluss einer Finanzierung über 4 Mio. CAD und übte anschließend die Option zum Erwerb des Projekts aus. Als Gegenleistung gab Lux 15.125.477 Stammaktien an OVI Mining Corp. (vormals La Pulga Mining Corp.) zu einem angenommenen Preis von 0,20 CAD pro Aktie aus, wodurch OVI eine Beteiligung von 19,9% an Lux erhielt. Das bedeutet, dass der Verkäufer das Projekt nicht einfach gegen Bargeld veräußerte und ausstieg, sondern zu einem bedeutenden Aktionär von Lux wurde und damit direkt an einem möglichen zukünftigen Explorationserfolg bei La Grande beteiligt bleibt.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Starke Projekte werden oft nicht verkauft oder optioniert, weil ihnen geologisches Potenzial fehlt, sondern weil sie innerhalb größerer Portfolios nicht zum Kerngeschäft gehören, gezielten Managementfokus erfordern oder ein neues Unternehmen benötigen, das speziell für ihre Weiterentwicklung aufgebaut ist. Im Fall von La Grande hat Lux nun die Gelegenheit, ein historisch erbohrtes, hochgradiges Goldsystem mit modernen Explorationsmethoden, stärkeren Goldmarktbedingungen und einer deutlich fokussierteren Unternehmensstrategie wiederzubeleben.

Im Gegensatz zu vielen Explorationsstories im Frühstadium, die hauptsächlich auf geochemischen Anomalien, Oberflächenproben und konzeptionellen Zielen beruhen, verfügt La Grande bereits über eine ungewöhnlich umfangreiche historische Datenbank, darunter mehr als 52.000 m an Bohrungen und Trenching/Grabungsarbeiten.

Besonders überzeugend ist, dass sich trotz der Stärke der historischen Ergebnisse der Großteil der Exploration auf Zone 32 und nahegelegene Vorkommen konzentrierte. Große Teile des breiteren, 40 km langen goldführenden Strukturkorridors sind nur wenig getestet oder im Wesentlichen ungebohrt, wodurch Lux sowohl über einen bekannten hochgradigen Kern als auch über erheblichen Spielraum für neue Entdeckungen entlang des Trends verfügt.

James Bay ist zum Hotspot geworden

In den vergangenen Jahren hat sich Québecs James Bay Distrikt zu einer der wichtigsten Minen- und Explorationsregionen Kanadas entwickelt.

Die Region bietet mehrere wesentliche Vorteile: Eine stabile politische Jurisdiktion, hervorragende Mineninfrastruktur, Zugang zu Wasserkraft, bestehende Straßen- und Flugzugänge, wachsendes institutionelles Interesse sowie mehrere aktive Minenbetriebe und Entdeckungen.

Regionale Karte des La Grande Projekts in Québecs James Bay Region mit Hervorhebung der strategischen Lage nahe bedeutender Entdeckungen und aktiver Projekte, darunter die Éléonore Mine und das Shaakichiuwaanaan Lithium Projekt, sowie nahegelegener Infrastruktur wie Straßen, Flughäfen und Wasserkraftkorridoren. Das La Grande Projekt ist strategisch nahe mehrerer bedeutender Minen- und Explorationsprojekte in Québecs James Bay Region positioniert, darunter die produzierende Éléonore Goldmine, die Newmont Ende 2024 im Rahmen seiner breiteren Veräußerungsstrategie für Nicht-Kernvermögenswerte für rund 795 Mio. USD in bar an Dhilmar Ltd. verkaufte.

Das Projekt befindet sich außerdem in der Nähe von Patriot Battery Metals’ weltklasse Corvette Lithium-Entdeckung, die heute als Shaakichiuwaanaan Lithium Projekt bekannt ist und zu den bedeutendsten Hartgestein-Lithium-Entdeckungen weltweit in den vergangenen Jahren zählt.

Weitere regionale Projekte unterstreichen die wachsende strategische Bedeutung des Distrikts. Azimut Explorations Elmer Gold Projekt beherbergt die Patwon Goldlagerstätte, wo Bohrungen eine Ressource von mehr als 825.000 Unzen Gold abgegrenzt und Abschnitte wie 102 m @ 3,15 g/t Gold durchteuft haben, wodurch sich Elmer als eines der fortgeschritteneren aufstrebenden Goldprojekte in James Bay etabliert hat.

Die Region beherbergt zudem Winsome Resources’ Adina Lithium Projekt, eine der größten Lithiumlagerstätten Nordamerikas. Darüber hinaus hat sich Critical Elements Lithium Corp.’s Rose Projekt zu einem der führenden Lithiumentwicklungsprojekte Québecs entwickelt und schreitet mit starker Unterstützung der Provinz- und Bundesregierung in Richtung zukünftiger Produktion voran.

Das La Grande Projekt selbst profitiert von ganzjährigem Zugang über die allwettertaugliche Transtaiga Road, nahegelegener Wasserkraftinfrastruktur und direktem Zugang zu Netzstrom über einen Hochspannungsleitungskorridor, der das Konzessionsgebiet durchquert.

Infrastruktur wird bei Explorationsstories oft unterschätzt, kann jedoch zukünftige Entwicklungskosten erheblich senken und die Projektwirtschaftlichkeit verbessern, sollten sich Entdeckungen weiter ausweiten.

Ein Goldsystem mit Ausmaß

Das Kernstück des La Grande Projekts ist Zone 32, ein hochgradiges archäisches Goldsystem, das innerhalb der La Grande Tonalit-Intrusion am strukturellen Kontakt mit den umliegenden mafischen Vulkangesteinen der Yasinski Gruppe beherbergt ist.

Geologisch wird die Lagerstätte als scherzonen- und intrusionsgebundenes archäisches orogenes Goldsystem interpretiert: Dieselbe breite Lagerstättenfamilie, die für viele der bedeutenden Goldcamps der Superior Provinz verantwortlich ist.

Historische Bohrungen haben die Mineralisierung bereits ab Oberfläche über rund 600 m Streichenlänge und 350 m vertikale Tiefe abgegrenzt, wobei das System in alle Richtungen offen bleibt. Das ist bedeutsam, da viele große archäische Goldlagerstätten zunächst als relativ begrenzte, durch Bohrungen definierte Zonen beginnen, bevor fortgesetzte Step-out-Bohrungen Kontinuität entlang des Streichens und down-plunge nachweisen.

Bei La Grande deutet die Kombination aus breiten mineralisierten Abschnitten, mehreren parallelen Zonen und einer offenen Geometrie darauf hin, dass Zone 32 möglicherweise nur einen Teil eines deutlich größeren mineralisierten Systems darstellt, das bislang noch nicht vollständig mit moderner Exploration getestet wurde.

Längsschnitt des hochgradigen Goldsystems Zone 32 auf dem La Grande Projekt mit historischen Bohrabschnitten, darunter 83,8 m @ 7,95 g/t Gold innerhalb von 103,8 m @ 6,52 g/t Gold, 38,5 m @ 4,32 g/t Gold und 36 m @ 3,37 g/t Gold innerhalb eines mineralisierten Deformationskorridors zwischen dem La Grande Tonalit und den umliegenden mafischen Vulkangesteinen. Historische Bohrungen haben die Mineralisierung über rund 600 m Streichenlänge und 350 m vertikale Tiefe abgegrenzt, während Bohrloch LGS12-224 rund 400 m down-plunge von der Hauptzone 37 m @ 1,93 g/t Gold durchteufte, was auf erhebliches Erweiterungspotenzial hindeutet, da das System in alle Richtungen offen bleibt.

Die Qualität der historischen Bohrabschnitte ist bemerkenswert für ein Unternehmen von Lux’ Größe. Zu den wichtigsten historischen Abschnitten bei Zone 32 gehören:

83,8 m @ 7,95 g/t Gold (ab 119,2 m)

(ab 119,2 m) 56 m @ 2,73 g/t Gold (ab 108 m)

(ab 108 m) 47,4 m @ 2,06 g/t Gold (ab 56,1 m)

(ab 56,1 m) 38,5 m @ 4,32 g/t Gold (ab 225 m)

(ab 225 m) 36 m @ 3,37 g/t Gold (ab 137,5 m)

Wichtig ist: Hierbei handelt es sich nicht um schmale hochgradige Aderabschnitte, sondern um breite mineralisierte Intervalle, die bei Bestätigung der Kontinuität durch moderne Bohrungen bedeutendes Tonnagenpotenzial unterstützen könnten.

Die angegebenen Längen entsprechen Downhole- bzw. Kernlängen. Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt. Die historischen Ergebnisse stammen von früheren Betreibern des Projekts und sollten nicht übermäßig herangezogen werden. Vollständige Details und Haftungsausschlüsse finden sich im NI 43-101 Technical Report vom 12. Januar 2026, verfügbar auf SEDAR+.

Ein Bohrloch, große Implikationen

Das möglicherweise wichtigste historische Bohrloch bei La Grande ist nicht unbedingt der höchstgradige Abschnitt, sondern vielmehr Bohrloch LGS12-224, das 37 m @ 1,93 g/t Gold ab 753 m Bohrlochtiefe durchschnitt, rund 400 m down-plunge von der mineralisierten Zone 32 Hauptzone entfernt.

Warum ist das wichtig? Weil es stark darauf hindeutet, dass sich das Goldsystem weit über den derzeit begrenzten Bohrfußabdruck hinaus fortsetzt.

Viele bedeutende archäische Goldsysteme erscheinen anfangs in ihrer Größe relativ moderat, bis tiefere Bohrungen Kontinuität entlang des Plunge nachweisen. Die Tatsache, dass die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens offen bleibt, schafft erhebliches Explorationspotenzial.

Dies könnte sich letztlich als einer der wichtigsten geologischen Hinweise darauf erweisen, dass Zone 32 nur den oberen Teil eines wesentlich größeren mineralisierten Systems darstellt.

Bohrungen für Wachstum

Lux hat inzwischen die Bohrgenehmigungen für La Grande erhalten und ein umfassendes Explorationsprogramm für 2026 vorgestellt. Das Unternehmen ist vollständig finanziert, um seine Explorationspläne umzusetzen, die voraussichtlich rund 5.000 m Kernbohrungen, Kartierungen im Feld, Prospektionsarbeiten, Oberflächenprobenahmen, ultra-hochauflösende drohnengestützte Magnetikmessungen sowie fortschrittliche 3D-strukturelle Zielgenerierung umfassen werden.

Das Bohrprogramm soll sich darauf konzentrieren, Zone 32 down-plunge zu erweitern und die Mineralisierung entlang des Streichens auszudehnen, während gleichzeitig die Bohrdichte durch Infill-Bohrungen erhöht, parallele Strukturen getestet und zusätzliche regionale Ziele entlang des breiteren La Grande Korridors evaluiert werden.

Wichtig ist: Das Programm scheint nicht nur auf reine Entdeckungsbohrungen ausgelegt zu sein, sondern auch darauf, die Bohrdichte in einer Weise zu erhöhen, die potenziell zukünftige Ressourcenschätzungen und spätere Ressourcendefinitionsarbeiten unterstützen könnte. Das ist ein bedeutender Unterschied. Der Markt honoriert Junior-Explorer oft dann, wenn sie beginnen, sich von rein konzeptionellen Explorationsstories hin zu kohärenten mineralisierten Systemen mit potenziellen Ressourcendimensionen zu entwickeln. Lux könnte nun in genau diese kritische Übergangsphase eintreten.

Distriktgroßes Potenzial

Einer der stärksten Aspekte der Lux-Story ist, dass Zone 32 lediglich rund 2 km eines deutlich größeren, 40 km langen archäischen Goldtrends repräsentiert.

Regionale Explorationskarte des La Grande Projekts mit Hervorhebung des 40 km langen aussichtsreichen archäischen Grünsteingürtels und des historisch erkundeten 2 km langen Zone 32 Tonalitkorridors, der die Goldvorkommen Mico-Milan, Pari, Vein, Brèche und Zone 32 beherbergt. Mehr als 52.000 m historischer Bohrungen und Trenching wurden bereits auf dem Projekt abgeschlossen, während regionale Ziele wie Wogogoosh und Orezone Gesteinsproben mit bis zu 34 g/t Gold beziehungsweise 24 g/t Gold lieferten und damit erhebliches distriktgroßes Explorationspotenzial über das Hauptsystem Zone 32 hinaus demonstrieren.

Große Teile des breiteren Strukturkorridors bleiben nur wenig exploriert oder durch Bohrungen vollständig ungetestet.

Mehrere regionale Ziele zeigen bereits überzeugende Oberflächenmineralisierung:

Wogogoosh

Gesteinsproben mit bis zu 34 g/t Gold

~500 m mineralisierte Streichenlänge

Orezone

Gesteinsproben mit bis zu 24 g/t Gold

~500 x 200 m mineralisierte Aufschlussfläche

Beide Ziele befinden sich entlang desselben Strukturkorridors wie Zone 32. Dies wirft eine wichtige Möglichkeit auf: La Grande könnte letztlich mehrere mineralisierte Zentren beherbergen statt einer einzelnen isolierten Lagerstätte. Wenn moderne Geophysik und systematische Bohrungen beginnen, diese Ziele zu einem breiteren distriktgroßen mineralisierten System zu verbinden, könnte sich das Explorationspotenzial wesentlich über die aktuelle Marktwahrnehmung hinaus ausweiten.

Geplantes Explorationsprogramm 2026 auf dem La Grande Gold Projekt mit Hervorhebung der vorgesehenen Bohr-, Magnetik- und regionalen Zielgebiete entlang des breiteren Goldkorridors.

Finden, was die Vergangenheit übersehen hat

Ein besonders wichtiger Aspekt der Lux-Story ist, dass das Unternehmen nicht einfach mit konventionellen Bohrungen zu historischen Zielen zurückkehrt. Stattdessen kombiniert Lux umfangreiche historische Bohrdatenbanken mit moderner 3D-Strukturmodellierung, fortschrittlicher geophysikalischer Interpretation, hochauflösenden drohnengestützten Magnetikmessungen und aktualisierter geologischer Zielgenerierung, um ein deutlich präziseres Verständnis des breiteren La Grande Goldsystems aufzubauen.

Dieser moderne Ansatz könnte sich als äußerst wichtig erweisen, da viele historische kanadische Goldprojekte ursprünglich Jahrzehnte bevor heutige Strukturmodellierungstechniken und hochauflösende Geophysik zu Standardwerkzeugen in der Exploration wurden, exploriert wurden.

Bei La Grande bedeutet dies, dass historische Bohrlöcher, Oberflächenvorkommen, Strukturkorridore und geophysikalische Signaturen heute gemeinsam neu interpretiert werden können, anstatt als isolierte Datenpunkte betrachtet zu werden.

In zahlreichen Fällen in Kanada haben historische Datensätze später zu bedeutenden Entdeckungen geführt, nachdem sie mithilfe moderner geologischer Modelle und integrierter Zielgenerierung neu interpretiert wurden. Dies ist besonders relevant bei archäischen Goldsystemen, bei denen sich Mineralisierung entlang des Plunge fortsetzen, entlang paralleler Strukturen wiederholen oder in Bereichen auftreten kann, die frühere Betreiber aufgrund begrenzter Daten, niedrigerer Auflösung der Werkzeuge oder anderer Explorationsprioritäten nie systematisch getestet haben.

Lux könnte nun genau in eine solche Phase moderner Neuinterpretation eintreten, in der historische Bohrungen und moderne Explorationstechnologie zusammenkommen, um das breitere Potenzial eines großskaligen archäischen Goldsystems zu erschließen.

Starke Fundamentaldaten, großes Potenzial

Lux kontrolliert bereits ein historisch erbohrtes hochgradiges Goldsystem, das durch mehr als 40.000 m Bohrungen, ein distriktgroßes Landpaket, hervorragende Infrastruktur, vollständig finanzierte Explorationspläne und mehrere regionale Ziele unterstützt wird.

Diese Kombination verleiht dem Unternehmen eine stärkere technische Grundlage als vielen Explorationsstories im Frühstadium. Anstatt sich ausschließlich auf konzeptionelle Ziele zu stützen, entwickelt Lux ein Projekt weiter, bei dem historische Bohrungen bereits bedeutende Goldgehalte, breite mineralisierte Mächtigkeiten und klares Erweiterungspotenzial nachgewiesen haben.

Während das Unternehmen in einen aktiven Bohrzyklus eintritt, könnte die Kombination aus bestehenden hochgradigen historischen Ergebnissen, moderner Zielgenerierung und neuen Explorationskatalysatoren Lux fest auf den Radar von Investoren bringen, die nach aufstrebenden Goldentdeckungen in Québecs James Bay Region suchen.

Konzeptioneller Längsschnitt des La Grande Tonalitkorridors mit Hervorhebung des geplanten Bohrprogramms über ca. 5.000 m im Jahr 2026, das darauf ausgelegt ist, das hochgradige Goldsystem Zone 32 down-plunge und entlang des Streichens zu erweitern, die Bohrdichte zur Unterstützung zukünftiger Ressourcenarbeiten zu erhöhen und zusätzliche Goldvorkommen sowie parallele Strukturen entlang des breiteren mineralisierten Korridors zu testen. Historische Bohrungen deuten darauf hin, dass das System in der Tiefe und entlang mehrerer Zielzonen offen bleibt.

Mehrere Werttreiber voraus

Lux tritt in den kommenden Monaten in eine newsreiche Phase ein.

Q2 2026

Bohrgenehmigungen abgeschlossen

Geophysikalische Messungen

Kartierungen im Feld und Prospektionsarbeiten

Finale Bohrzieldefinition

Q3 2026

Beginn des 5.000 m Bohrprogramms

Erste Bohrergebnisse

Potenzielle Erweiterungsentdeckungen

Längerfristige Katalysatoren

Zusätzliche regionale Entdeckungen

Ressourcendefinitionsbohrungen

Potenzieller Weg zu einer ersten Ressource

Institutionelle Beteiligung

Strategische Partnerschaften

Starke technische Führung

Explorationsunternehmen im Frühstadium sind oft stark von der Qualität des Managements und der technischen Umsetzung abhängig.

Lux hat ein technisch glaubwürdiges Führungsteam mit relevanter regionaler und operativer Erfahrung zusammengestellt.

Die geologischen Arbeiten des Unternehmens werden zusätzlich von Dahrouge Geological Consulting Ltd. unterstützt, einer der renommiertesten Explorationsberatungen in Québecs James Bay Region. Dahrouge war unter anderem an der Entdeckung von Patriot Battery Metals’ Shaakichiuwaanaan Lithium Projekt beteiligt, was den Explorationsaktivitäten von Lux zusätzliche technische Glaubwürdigkeit verleiht.

Fazit

Lux könnte eine der überzeugenderen Goldexplorationschancen im Frühstadium darstellen, die derzeit an der TSX Venture Exchange gehandelt werden.

Das Unternehmen kontrolliert ein hochgradiges archäisches Goldsystem in einem der aktivsten Explorationsdistrikte Kanadas und ist nun vollständig finanziert sowie genehmigt, um das Projekt aggressiv weiterzuentwickeln.

Am wichtigsten ist jedoch, dass die bestehende historische Bohrdatenbank bereits bedeutende mineralisierte Mächtigkeiten und Gehalte nachweist, während das breitere distriktgroße Landpaket weitgehend unterexploriert bleibt. Dies verleiht Lux eine ungewöhnliche Kombination aus klar definiertem historischem Erfolg und frischem Entdeckungspotenzial. Anstatt ein vollständig konzeptionelles Ziel zu vermarkten, arbeitet das Unternehmen auf Grundlage realer Bohrergebnisse, bekannter mineralisierter Zonen und eines geologischen Modells, das nun mit modernen Werkzeugen getestet werden kann.

Mit bereits erbohrten historischen Abschnitten wie 83,8 m @ 7,95 g/t Gold, einer Mineralisierung, die in alle Richtungen offen bleibt, einem aussichtsreichen 40 km langen archäischen Goldtrend, der bislang nur begrenzte moderne Exploration gesehen hat, laufender fortschrittlicher Zielgenerierung und 3D-Modellierung sowie einer vollständig finanzierten großen Bohrkampagne, die kurz vor dem Beginn steht, scheint Lux am Anfang eines potenziell transformativen Explorationszyklus in Québecs James Bay Region positioniert zu sein.

Die nächste Phase wird wichtig sein, da sie beginnen könnte zu zeigen, wie weit sich Zone 32 möglicherweise erstreckt, wie viel zusätzliches Potenzial parallele Strukturen beitragen können und wie sich die breiteren regionalen Ziele in ein System einfügen, das bereits eher wie ein distriktgroßes Goldsystem als wie eine einzelne isolierte hochgradige Zone erscheint. Genau hier könnte La Grande den Übergang von historischem Potenzial hin zu moderner explorationsbasierter Bestätigung vollziehen.

Auch das Timing erscheint günstig: Gold bleibt ein zentrales Thema für Investoren, James Bay zieht weiterhin Explorationskapital an und Lux tritt mit bereits vorhandenen Genehmigungen, Finanzierung, historischen Daten und definierten Zielgebieten in die Explorationssaison ein. Diese Kombination kann im Junior-Explorationssektor äußerst wirkungsvoll sein, wo Umsetzungsgeschwindigkeit, technische Validierung und kontinuierlicher Newsflow oft darüber entscheiden, ob eine Story an Dynamik gewinnt.

Sollten die bevorstehenden Bohrungen das bekannte Zone 32 System erweitern und gleichzeitig zusätzliche Ziele entlang des La Grande Korridors voranbringen, könnte sich Lux zu einer der bedeutendsten neuen Goldexplorationsstories entwickeln, die derzeit in der James Bay Region entstehen.

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Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht gehören Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, geologische Vergleiche, strategische Beobachtungen und Marktkommentare hinsichtlich der Explorationsstrategie von Lux und der Weiterentwicklung des La Grande Gold-Projekts in Québecs James-Bay-Region. Solche Aussagen umfassen unter anderem die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des geologischen Potenzials des Goldsystems Zone 32 und des breiteren La Grande-Projekts, die Interpretation historischer Bohr- und Explorationsdaten, das potenzielle Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung, die Bedeutung regionaler Ziele sowie die Möglichkeit, dass zusätzliche Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen und moderne Zielgenerierungsmethoden zukünftige Entdeckungen, Ressourcendefinitionsarbeiten oder district-scale Explorationserfolge unterstützen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch Erwartungen hinsichtlich der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Annahmen, dass Lux seine vorgeschlagenen Diamantbohrprogramme, Feldkartierungen, Prospektionsarbeiten, geophysikalischen Untersuchungen, Strukturmodellierungen, Zielgenerierungen und Folgeexplorationsaktivitäten innerhalb der erwarteten Zeitrahmen und Budgets erfolgreich abschließen könnte. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Annahmen hinsichtlich der strategischen Bedeutung der regionalen Infrastrukturvorteile des La Grande-Projekts, einschließlich Straßenzugang, Zugang zu Wasserkraft, nahegelegener Bergbaubetriebe und des breiteren Entwicklungspotenzials des James-Bay-Distrikts in Québec als aktive Bergbau- und Explorationsjurisdiktion. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Explorationserfolge, Erweiterungspotenzials, Kontinuität der Mineralisierung, down-plunge Erweiterungen, paralleler Strukturen, regionaler Zielentwicklungen, potenzieller zukünftiger Ressourcenschätzungsarbeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, strategischer Partnerschaften, institutioneller Beteiligung und breiterem Marktinteresse am Unternehmen und seinen Projekten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Aussagen zu Finanzierungsaktivitäten und Kapitalmarktbedingungen, einschließlich Annahmen, dass das Unternehmen ausreichende finanzielle Mittel aufrechterhalten kann, um geplante Explorationsprogramme umzusetzen, und dass zukünftige Finanzierungen, strategische Investitionen oder Partnerschaftsmöglichkeiten zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt verfügbar sein könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Interpretationen und Annahmen, die naturgemäß erheblichen geologischen, technischen, operativen, regulatorischen, finanziellen und marktbezogenen Unsicherheiten unterliegen und wesentlich von tatsächlichen Ergebnissen abweichen können. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: Explorations- und geologische Interpretationsrisiken: Aussagen hinsichtlich des geologischen Potenzials des La Grande-Projekts, der Bedeutung historischer Bohrergebnisse, der Kontinuität der Mineralisierung, struktureller Interpretationen, Explorationsmodelle, district-scale Potenziale und der Möglichkeit zukünftiger Entdeckungen sind naturgemäß spekulativ und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Historische Bohrungen, Probenahmen, Schürfarbeiten, geophysikalische Untersuchungen und geologische Interpretationen können zukünftige Explorationserfolge, die Kontinuität der Mineralisierung oder die wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht zuverlässig vorhersagen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass zukünftige Explorationsprogramme historische Interpretationen bestätigen, die Mineralisierung erweitern oder zur Definition wirtschaftlich gewinnbarer Mineralressourcen führen werden. Historische Daten- und Verifizierungsrisiken: Teile der in diesem Bericht genannten technischen Informationen basieren auf historischen Explorationsarbeiten früherer Betreiber. Obwohl sich das Unternehmen auf öffentlich verfügbare historische Daten und technische Berichte stützen kann, gibt es keine Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Verifizierung aller historischen Explorationsergebnisse, geologischen Interpretationen oder Probenahmemethoden. Historische Ergebnisse sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Explorationserfolge oder zukünftige Mineralressourcenschätzungen betrachtet werden. Risiken bei der Umsetzung von Explorationsprogrammen: Aussagen hinsichtlich geplanter Bohrprogramme, geophysikalischer Untersuchungen, Strukturmodellierungen, Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Zielgenerierungen sind zukunftsgerichtet und unterliegen operativen und Umsetzungsrisiken. Explorationsprogramme können aufgrund von Wetterbedingungen, Genehmigungsverzögerungen, Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Ausfällen von Ausrüstung, logistischen Einschränkungen, Finanzierungsbeschränkungen, technischen Herausforderungen, Waldbrandbedingungen, Arbeitskräftemangel oder anderen unvorhergesehenen Umständen verzögert, geändert, reduziert oder abgesagt werden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass geplante Explorationsaktivitäten entsprechend den aktuellen Erwartungen, Zeitplänen oder Budgets durchgeführt werden. Mineralressourcen- und wirtschaftliche Entwicklungsrisiken: Das La Grande-Projekt verfügt derzeit über keine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101-Standards. Aussagen hinsichtlich potenzieller Ressourcendefinitionen, zukünftiger Ressourcenschätzungsarbeiten, Lagerstättengröße, Entwicklungspotenzial oder wirtschaftlicher Tragfähigkeit sind spekulativer Natur. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass zukünftige Explorationen Mineralressourcen definieren oder wirtschaftliche Machbarkeit nachweisen werden. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Explorations- und potenzielle zukünftige Entwicklungsaktivitäten unterliegen Genehmigungs-, Umwelt-, Indigenous Consultation-, behördlichen und regulatorischen Anforderungen in Québec und Kanada. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Autorisierungen oder Verlängerungen zu akzeptablen Bedingungen, innerhalb erwarteter Zeitrahmen oder überhaupt erteilt werden. Finanzierungsrisiken: Mineralexploration ist kapitalintensiv und das Unternehmen könnte in Zukunft zusätzliche Finanzierungen benötigen, um Explorations-, Entwicklungs- oder Unternehmensaktivitäten fortzusetzen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass zusätzliche Finanzierungen zu günstigen Bedingungen, zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen oder überhaupt verfügbar sein werden. Das Versäumnis, zusätzliche Finanzierungen zu erhalten, kann zu Verzögerungen, Reduzierungen oder der Einstellung von Explorationsaktivitäten führen. Rohstoffpreis- und Marktrisiken: Die Explorationsaktivitäten und Zukunftsaussichten des Unternehmens hängen stark von Goldpreisen, Rohstoffmarktbedingungen und der allgemeinen Kapitalmarktstimmung gegenüber Junior-Mining- und Explorationsunternehmen ab. Rückgänge der Goldpreise, negative Aktienmarktbedingungen, rückläufiges Investoreninteresse am Bergbausektor oder breitere wirtschaftliche Unsicherheiten können die Fähigkeit des Unternehmens erheblich beeinträchtigen, seine Aktivitäten zu finanzieren, Explorationsprogramme voranzutreiben oder seine Marktbewertung aufrechtzuerhalten. Infrastruktur- und Entwicklungsrisiken: Obwohl das La Grande-Projekt von regionaler Infrastruktur einschließlich Straßenzugang und nahegelegener Energieinfrastruktur profitiert, gibt es keine Gewähr dafür, dass diese Infrastruktur zukünftige Explorations- oder potenzielle Entwicklungsaktivitäten ausreichend unterstützen wird. Zukünftige Infrastrukturanforderungen, logistische Einschränkungen, Transportkosten, Stromzugang oder regionale Entwicklungsbeschränkungen können die Projektentwicklung erheblich beeinträchtigen. Vergleichsprojekt- und Analogierisiken: Verweise in diesem Bericht auf andere Bergbauprojekte, Entdeckungen, Lagerstätten, Explorationsunternehmen oder geologische Analogien in Québecs James-Bay-Region dienen ausschließlich kontextuellen und illustrativen Zwecken. Solche Verweise implizieren nicht, dass das La Grande-Projekt vergleichbare Explorationsergebnisse, Mineralressourcen, Entwicklungsergebnisse, wirtschaftliche Leistungen oder Marktbewertungen erzielen wird. Leser sollten nicht davon ausgehen, dass geologische Ähnlichkeiten oder regionale Nähe zu vergleichbaren Erfolgen führen werden. Makroökonomische und externe Risiken: Die Geschäftstätigkeit und Explorationsaktivitäten des Unternehmens können erheblich durch breitere makroökonomische, geopolitische, regulatorische, umweltbezogene, lieferkettenbezogene, währungsbezogene, inflationäre, rohstoffpreisbezogene oder kapitalmarktbezogene Entwicklungen beeinflusst werden. Externe Faktoren einschließlich Änderungen von Bergbauvorschriften, Besteuerung, Umweltgesetzgebung, Anforderungen an Indigenous Consultation, politische Entwicklungen, Arbeitsunterbrechungen, Marktvolatilität, globale Wirtschaftsbedingungen oder Force-Majeure-Ereignisse können die Geschäftstätigkeit, Finanzierungsaussichten oder Explorationspläne des Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Dementsprechend sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen entgegenbringen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung von Aussagen in diesem Bericht, außer soweit gesetzlich vorgeschrieben. Vergangene Leistungen, Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten, Lagerstätten, Jurisdiktionen, Explorationsergebnissen, geologischen Analogien, Rohstoffen, Marktereignissen oder Branchentrends dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse betrachtet werden.

Offenlegung von Interessen und Warnhinweise: Nichts in diesem Bericht sollte als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere ausgelegt werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich mit Ihrem Finanzberater und einem registrierten Broker-Dealer beraten. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage dessen, was Sie in einem Online- oder Printbericht lesen, einschließlich der Berichte von Rockstone, insbesondere wenn die Investition ein kleines, wenig gehandeltes Unternehmen betrifft, das nicht allgemein bekannt ist. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange gelisteten Investmentgesellschaft, bezahlt. Zu den Aufgaben des Autors bei Zimtu gehört die Recherche und Berichterstattung über Unternehmen, an denen Zimtu beteiligt ist. Dementsprechend wird der Autor dieses Berichts zwar nicht direkt von Lux Metals Corp. („Lux“ oder „das Unternehmen“) bezahlt, jedoch könnte der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie von Lux profitieren. Zimtu hält derzeit Wertpapiere von Lux Metals Corp., darunter Stammaktien und Aktienkaufwarrants. Laut der Pressemitteilung von Lux vom 9. März 2026 hält Zimtu derzeit 2.750.000 Stammaktien von Lux sowie 2.750.000 Warrants, bestehend aus: (i) 1.000.000 Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,05 CAD pro Aktie bis zum 14. Februar 2027 und (ii) 1.750.000 Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Aktie bis zum 26. Januar 2028. Der Autor dieses Berichts hält ebenfalls Wertpapiere an Lux Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. und könnte daher von Handelsvolumen und Kurssteigerungen dieser Wertpapiere profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieses Berichts beeinflussen kann. Der Autor kann jederzeit und ohne Vorankündigung Wertpapiere von Lux Metals Corp., Zimtu Capital Corp. oder vergleichbaren Unternehmen kaufen oder verkaufen, was zusätzliche Interessenkonflikte schaffen kann. Lux Metals Corp. hat Zimtu Capital Corp. mit der Erbringung von Werbe-, Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen gemäß einer von Lux am 13. Februar 2026 bekanntgegebenen und am 9. März 2026 aktualisierten Beratungsvereinbarung beauftragt. Im Rahmen der Vereinbarung soll Zimtu Dienstleistungen einschließlich Investorenpräsentationen, Onlinepublikationen, digitalem Marketing, Newslettern, Social-Media-Inhalten, Video-News-Releases und damit verbundenen Investor-Awareness-Aktivitäten erbringen. Die Vereinbarung läuft über einen Zeitraum von 12 Monaten zu einem Satz von 16.666,67 CAD pro Monat zuzüglich anfallender GST, was einer jährlichen Gesamtbarvergütung von rund 200.000 CAD zuzüglich GST entspricht. Sämtliche Zahlungen im Rahmen der Vereinbarung erfolgen in bar. Lux Metals Corp. hat erklärt, dass keine Wertpapiere als Vergütung für die im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen an Zimtu ausgegeben werden sollen. Die Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Zimtu Capital Corp. befindet sich in Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2 Kanada und ist erreichbar unter 604-681-1568 oder info@zimtu.com. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht bereitgestellten Informationen nicht als unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung verstanden werden, sondern vielmehr als bezahlter Werbe- und Investor-Awareness-Inhalt. Dieser Bericht stellt weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar noch ersetzt er unabhängige Anlageberatung oder unabhängige Due Diligence. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und des Autors hinsichtlich Lux Metals Corp. sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die als verlässlich angesehen werden, darunter öffentlich verfügbare Informationen, Unternehmensveröffentlichungen und Quellen Dritter. Rockstone und der Autor haben nicht sämtliche in diesem Bericht genannten technischen, finanziellen oder unternehmensbezogenen Informationen unabhängig überprüft. Rockstone und der Autor übernehmen keine Gewähr für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der in diesem Bericht enthaltenen Inhalte oder deren Eignung für einen bestimmten Zweck. Darüber hinaus übernehmen Rockstone und der Autor keine Gewähr dafür, dass sich Lux Metals Corp. wie erwartet entwickeln wird oder dass Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten oder geologischen Systemen zutreffend oder anwendbar sein werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen: Dieser Bericht ist nicht zur Verbreitung an oder Nutzung durch Personen oder Unternehmen in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Vorschriften verstoßen würde. Leser sind allein dafür verantwortlich sicherzustellen, dass ihre Einsichtnahme und Nutzung dieses Berichts mit den in ihrer jeweiligen Rechtsordnung geltenden Gesetzen übereinstimmt. Weder Rockstone noch der Autor übernehmen Haftung für direkte oder indirekte Verluste, die aus der Nutzung dieses Berichts oder aus auf dessen Grundlage getroffenen Investitionsentscheidungen entstehen. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht mit sämtlichen Bestimmungen des Haftungsausschlusses einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder auf Seiten dieser Website zu, einschließlich dieses Berichts in PDF-Form. 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