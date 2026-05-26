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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – Micron schießt nach oben

    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben, geraten vor allem die US-Standardwerte deutlich stärker unter Druck.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – Micron schießt nach oben
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus, wobei die US-Börsen etwas deutlicher nachgeben als die deutschen Leitindizes. In Deutschland verzeichnet der DAX aktuell ein Minus von 0,73 Prozent auf 25.189,77 Punkte und gehört damit zu den schwächeren Indizes im heimischen Markt. Der MDAX hält sich mit einem Rückgang von 0,27 Prozent auf 32.723,87 Punkte vergleichsweise stabil. Noch robuster zeigt sich der SDAX, der nur um 0,06 Prozent auf 18.872,85 Punkte nachgibt und damit nahezu unverändert tendiert. Deutlicher unter Druck steht der TecDAX: Der Technologieindex verliert 0,67 Prozent auf 4.062,51 Punkte und liegt damit in etwa auf dem Niveau der DAX-Verluste. In den USA fallen die Kursabschläge derzeit kräftiger aus. Der Dow Jones gibt um 1,23 Prozent auf 50.462,10 Punkte nach und ist damit der schwächste der betrachteten Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,51 Prozent auf 7.509,81 Punkte und hält sich damit besser als der Dow, liegt aber dennoch klar im negativen Bereich. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein überwiegend schwächerer Handelstag: Während die deutschen Indizes von leichten (SDAX) bis moderaten (DAX, TecDAX) Verlusten geprägt sind, geraten vor allem die Standardwerte an der Wall Street stärker unter Druck.

    DAX

    Zalando führt mit +3,75% die Gewinner an, gefolgt von Airbus (+2,80%) und Infineon (+0,94%). Auf der Verliererseite dominieren MTU (-3,34%), Beiersdorf (-2,49%) und SAP (-1,96%). Der Abstand zwischen dem stärksten Plus und dem größten Minus beträgt 7,09 Prozentpunkte und zeigt damit deutliche Spreizung innerhalb des DAX.

    MDAX

    Aurubis steigt mit +2,99% vor RENK (+2,80%) und K+S (+2,35%). Am anderen Ende stehen Redcare Pharmacy (-3,71%), HENSOLDT (-3,22%) und Wacker Chemie (-2,98%). Die Differenz zwischen Top und Flop beläuft sich auf 6,70 Prozentpunkte.

    SDAX

    Verbio führt die Gewinner mit +3,96% an, gefolgt von SFC Energy (+3,57%) und PVA TePla (+3,08%). Die größten Rückgänge verzeichnen Ottobock (-2,85%), ATOSS Software (-2,78%) und Springer Nature (-2,72%). Die Spannweite zwischen Top und Flop liegt bei 6,81 Prozentpunkten.

    TecDAX

    Siltronic ist Spitzenreiter mit +2,17%, vor SUESS MicroTec (+1,95%) und United Internet (+1,91%). Als Verlierer tauchen ATOSS (-2,78%), Ottobock (-2,85%) und HENSOLDT (-3,22%) auf. Die Differenz Top/Flop beträgt 5,39 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Caterpillar führt mit +2,57%, gefolgt von Honeywell (+1,80%) und Salesforce (+0,91%). IBM (-1,95%), Chevron (-2,11%) und UnitedHealth (-2,55%) liegen hinten. Die Spannweite zwischen Best- und Schlechtestwert beträgt 5,12 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Deutlicher Ausreißer: Micron Technology springt um +16,83% nach oben, Western Digital (+9,83%) und AppLovin (+9,50%) folgen. Auf der Verliererseite stehen O'Reilly Automotive (-3,98%), Lumentum Holdings (-3,86%) und Constellation Brands (-3,57%). Die Differenz zwischen Spitzengewinner und -verlierer beträgt beeindruckende 20,81 Prozentpunkte.

    Querverweise

    Auffällig sind wiederkehrende Verlierer über Indizes hinweg: ATOSS und Ottobock erscheinen sowohl im SDAX als auch im TecDAX unter den Flops, HENSOLDT sowohl im MDAX als auch im TecDAX. Insgesamt sind die deutschen Indizes durch moderate Gewinne (meist unter 4%) und Verluste um die 3% geprägt, während der S&P 500 durch starke Einzelgewinner (insbesondere Micron) deutlich aus der Reihe fällt.


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