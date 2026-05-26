Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – Micron schießt nach oben
Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben, geraten vor allem die US-Standardwerte deutlich stärker unter Druck.
Foto: Patrick Pleul - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus, wobei die US-Börsen etwas deutlicher nachgeben als die deutschen Leitindizes. In Deutschland verzeichnet der DAX aktuell ein Minus von 0,73 Prozent auf 25.189,77 Punkte und gehört damit zu den schwächeren Indizes im heimischen Markt. Der MDAX hält sich mit einem Rückgang von 0,27 Prozent auf 32.723,87 Punkte vergleichsweise stabil. Noch robuster zeigt sich der SDAX, der nur um 0,06 Prozent auf 18.872,85 Punkte nachgibt und damit nahezu unverändert tendiert. Deutlicher unter Druck steht der TecDAX: Der Technologieindex verliert 0,67 Prozent auf 4.062,51 Punkte und liegt damit in etwa auf dem Niveau der DAX-Verluste. In den USA fallen die Kursabschläge derzeit kräftiger aus. Der Dow Jones gibt um 1,23 Prozent auf 50.462,10 Punkte nach und ist damit der schwächste der betrachteten Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,51 Prozent auf 7.509,81 Punkte und hält sich damit besser als der Dow, liegt aber dennoch klar im negativen Bereich. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein überwiegend schwächerer Handelstag: Während die deutschen Indizes von leichten (SDAX) bis moderaten (DAX, TecDAX) Verlusten geprägt sind, geraten vor allem die Standardwerte an der Wall Street stärker unter Druck.
DAXZalando führt mit +3,75% die Gewinner an, gefolgt von Airbus (+2,80%) und Infineon (+0,94%). Auf der Verliererseite dominieren MTU (-3,34%), Beiersdorf (-2,49%) und SAP (-1,96%). Der Abstand zwischen dem stärksten Plus und dem größten Minus beträgt 7,09 Prozentpunkte und zeigt damit deutliche Spreizung innerhalb des DAX.
MDAXAurubis steigt mit +2,99% vor RENK (+2,80%) und K+S (+2,35%). Am anderen Ende stehen Redcare Pharmacy (-3,71%), HENSOLDT (-3,22%) und Wacker Chemie (-2,98%). Die Differenz zwischen Top und Flop beläuft sich auf 6,70 Prozentpunkte.
SDAXVerbio führt die Gewinner mit +3,96% an, gefolgt von SFC Energy (+3,57%) und PVA TePla (+3,08%). Die größten Rückgänge verzeichnen Ottobock (-2,85%), ATOSS Software (-2,78%) und Springer Nature (-2,72%). Die Spannweite zwischen Top und Flop liegt bei 6,81 Prozentpunkten.
TecDAXSiltronic ist Spitzenreiter mit +2,17%, vor SUESS MicroTec (+1,95%) und United Internet (+1,91%). Als Verlierer tauchen ATOSS (-2,78%), Ottobock (-2,85%) und HENSOLDT (-3,22%) auf. Die Differenz Top/Flop beträgt 5,39 Prozentpunkte.
Dow JonesCaterpillar führt mit +2,57%, gefolgt von Honeywell (+1,80%) und Salesforce (+0,91%). IBM (-1,95%), Chevron (-2,11%) und UnitedHealth (-2,55%) liegen hinten. Die Spannweite zwischen Best- und Schlechtestwert beträgt 5,12 Prozentpunkte.
S&P 500Deutlicher Ausreißer: Micron Technology springt um +16,83% nach oben, Western Digital (+9,83%) und AppLovin (+9,50%) folgen. Auf der Verliererseite stehen O'Reilly Automotive (-3,98%), Lumentum Holdings (-3,86%) und Constellation Brands (-3,57%). Die Differenz zwischen Spitzengewinner und -verlierer beträgt beeindruckende 20,81 Prozentpunkte.
QuerverweiseAuffällig sind wiederkehrende Verlierer über Indizes hinweg: ATOSS und Ottobock erscheinen sowohl im SDAX als auch im TecDAX unter den Flops, HENSOLDT sowohl im MDAX als auch im TecDAX. Insgesamt sind die deutschen Indizes durch moderate Gewinne (meist unter 4%) und Verluste um die 3% geprägt, während der S&P 500 durch starke Einzelgewinner (insbesondere Micron) deutlich aus der Reihe fällt.
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