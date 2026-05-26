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    Besonders beachtet!

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    MTU Aero Engines - Aktie verliert deutlich - 26.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die MTU Aero Engines Aktie bisher Verluste von -3,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Besonders beachtet! - MTU Aero Engines - Aktie verliert deutlich - 26.05.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

    MTU Aero Engines Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die MTU Aero Engines Aktie. Mit einer Performance von -3,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,89 %, geht es heute bei der MTU Aero Engines Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von MTU Aero Engines mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,90 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um +14,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MTU Aero Engines um -11,91 % verloren.

    Während MTU Aero Engines deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,67 %.

    MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,99 %
    1 Monat +6,62 %
    3 Monate -17,90 %
    1 Jahr -7,66 %
    Stand: 26.05.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,23 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – Micron schießt nach oben


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben, geraten vor allem die US-Standardwerte deutlich stärker unter Druck.

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    Top- und Flop-Aktien am 26.05.2026 im DAX.

    MTU Aero Engines: Spezialist für Triebwerkskomponenten profitiert von fallenden Ölpreisen und einem Drohnen-Deal


    Werbung Mit soliden Zahlen zum ersten Quartal 2026 und der strategischen Expansion in den Drohnenmarkt beweist die MTU Aero Engines AG ihre operative Stabilität. Gleichzeitig sorgen sinkende Ölpreise für neuen Schwung im zivilen Wartungsgeschäft und …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. RTX Corporation Reg Shs notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    -3,47 %
    +13,98 %
    +6,45 %
    -17,70 %
    -9,38 %
    +40,81 %
    +49,45 %
    +265,39 %
    +1.305,00 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT
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