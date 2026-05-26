Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,40 Prozent auf 109,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,50 Prozent.

Am Vortag war der Anleihemarkt wegen eines Feiertages geschlossen. Daher profitierten die Papiere noch von der zum Wochenstart aufgekommenen Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs durch eine Verhandlungslösung. Dies hatte auch die Ölpreise und damit auch die Inflationsgefahren gedämpft.