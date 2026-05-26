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    FREQUENTIS und Greenland Airports gewinnen Seamless Skies Award

    FREQUENTIS und Greenland Airports gewinnen Seamless Skies Award
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/26.05.2026) -
    * Digitale Frequentis Tower-Lösung unter extremen arktischen Bedingungen im Einsatz
    * Flughafen Qaqortoq etabliert ein neues Luftfahrt-Drehkreuz für Südgrönland
    * Digitale Tower-Technologie ermöglicht sichere und skalierbare Flugverkehrssteuerung
    * Verleihung der Awards auf der Airspace World in Lissabon am 26. Mai 2026

    Frequentis hat in der Kategorie "Remarkable People & Workforce" bei den Seamless Skies Awards gewonnen. Damit wird die außergewöhnliche Zusammenarbeit und Innovationsleistung hinter einer hochmodernen digitalen Tower-Lösung für Südgrönland gewürdigt.

    Das Projekt wurde gemeinsam mit Greenland Airports und COMSA Corporación umgesetzt. Die Auszeichnung unterstreicht, wie Teamarbeit und Fachkompetenz selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen sichere und effiziente Flugverkehrsoperationen ermöglichen können.

    "Das war nicht nur ein technischer Einsatz, sondern eine logistische und menschliche Koordinations­leistung – und jedes Teammitglied zeigte unter herausfordernden Bedingungen außergewöhnliches Engagement", sagt Thomas Branner, Projektkoordinator für Flugsicherungsdienste bei Greenland Airports. "Durch die Verbesserung der Erreichbarkeit und die Senkung der Kosten für wichtige Reisen hat der Flughafen Qaqortoq die regionale Anbindung gestärkt und neue Wege für Tourismus, Gesundheitsversorgung und wirtschaftliches Wachstum geschaffen."

    Seit Jahrzehnten war Südgrönland auf einen abgelegenen Flugplatz angewiesen, der weit entfernt von Bevölkerungszentren lag und komplexe, stark wetterabhängige Transfers erforderte. Zu Beginn der Arbeiten gab es am Standort weder eine Start- und Landebahn noch einen Kontrollturm oder Straßen­anbindung – nur raues Gelände, arktisches Wetter und einen Hubschrauberlandeplatz. Innerhalb weniger Monate verwandelte ein hochqualifiziertes internationales Team im Jahr 2025 den Standort in einen zukunftsfähigen Flughafen mit fortschrittlicher digitaler Tower-Technologie.

    "Diese Auszeichnung mit dem Seamless-Skies-Award spiegelt das Engagement, die Widerstands­fähigkeit und die gemeinsame Leistung aller Beteiligten wider, die die hochmoderne digitale Flugverkehrs­lösung am Flughafen Qaqortoq umgesetzt haben. Sie unterstreicht, wie Frequentis gemeinsam mit seinen Partnern die digitale Innovation in der Luftfahrt vorantreibt und beweist, dass fortschrittliche Technologie selbst in den entlegensten Regionen der Welt nachhaltige Vorteile bringen kann", sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President ATM Civil bei Frequentis.

    Über FREQUENTIS

    Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

    Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

    Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

    Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

    Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

    Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson
    barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

    Stefan Marin, Head of Investor Relations
    stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

    (Ende)

    Aussender: Frequentis AG
    Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
    Land: Österreich
    Ansprechpartner: Stefan Marin
    Tel.: +431811501074
    E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
    Website: www.frequentis.com

    ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)
    Börsen: Amtlicher Handel in Wien
    Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt



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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Frequentis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 74,10EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.



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