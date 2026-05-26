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    H2APEX Group SCA: Starkes Q1 2026 – Finanzzahlen & Prognose bestätigt

    Das Jahr 2026 startet dynamisch: Deutlich höherer Umsatz, wachsender Auftragsbestand und erste Erfolge in der eigenen grünen Wasserstoffproduktion prägen das erste Quartal.

    H2APEX Group SCA: Starkes Q1 2026 – Finanzzahlen & Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz Q1 2026 auf EUR 3,5 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.), hauptsächlich getrieben durch den im Feb. 2026 abgeschlossenen PMC‑Vertrag für das 100‑MW‑IPCEI‑Projekt „WAL“ und den Verkauf von eigenem grünem Wasserstoff.
    • 17 Tonnen grüner Wasserstoff aus eigener Produktion in den ersten drei Monaten 2026 ausgeliefert.
    • Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations) zum 31.03.2026 bei EUR 23,7 Mio. (31.12.2025: EUR 22,6 Mio.) infolge planmäßiger Projektrealisierung.
    • EBITDA im Berichtszeitraum EUR -7,1 Mio. (auf Vorjahresniveau, Q1 2025: EUR -7,1 Mio.).
    • Prognose für 2026 bestätigt: erwarteter Jahresumsatz zwischen EUR 14 Mio. und EUR 16 Mio.
    • Strategiewechsel hin zur Fokussierung auf eigene Projektentwicklung und Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten; PMC‑Auftrag sichert planbare Serviceerlöse; Ausbauaktivitäten auch im Bereich grüner Flugkraftstoffe zur Stärkung der Energieversorgungssicherheit.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei H2APEX Group SCA ist am 26.05.2026.

    Der Kurs von H2APEX Group SCA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0185EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,49 % im Minus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0050EUR das entspricht einem Minus von -1,33 % seit der Veröffentlichung.


    H2APEX Group SCA

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    ISIN:LU0472835155WKN:A0YF5P
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