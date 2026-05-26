🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDomino's Pizza Group AktievorwärtsNachrichten zu Domino's Pizza Group
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Pizza-Kette Domino's in Österreich bald Geschichte

    Für Sie zusammengefasst
    • Domino's zieht sich nach knapp zehn Jahren zurück
    • Alle zehn Filialen in Wien schließen Ende Mai
    • Franchisenehmer plante mehr Standorte, blieb unter Plan
    US-Pizza-Kette Domino's in Österreich bald Geschichte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIEN (dpa-AFX) - Nach knapp zehn Jahren gibt die US-Pizza-Kette Domino's in Österreich auf. Anstatt wie angekündigt zu expandieren, schließen per Ende Mai alle Filialen, teilte Domino's Pizza Austria am Dienstagnachmittag via Instagram mit. Alle Lokale befanden sich bisher alleine in Wien. Es wurden zehn. Seitens des Franchisenehmers Daufood Austria GmbH waren laut Angaben beim Markteintritt 2017 gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA zumindest 25 und bis zu 40 geplant gewesen.

    Beispielsweise auch im Heimatland der Pizza Italien hatte sich die US-Kette die Zähne ausgebissen. Dort verabschiedete man sich 2022 nach sieben Jahren der Geschäftstätigkeit wieder. Laut Medienberichten nach Bekanntwerden des Abschieds aus Wien ist die Firma in anderen Märkten aber erfolgreich und expandiere in neue. In der Bundeshauptstadt wird man laut den Online-Angaben bis inklusive 31. Mai Domino's-Speisen "weiterhin wie gewohnt" bereitstellen./phs/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Domino's Pizza Group Aktie

    Die Domino's Pizza Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,22 auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 18:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Domino's Pizza Group Aktie um +3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Domino's Pizza Group bezifferte sich zuletzt auf 846,17 Mio..

    Domino's Pizza Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1540. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6600 %.





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Pizza-Kette Domino's in Österreich bald Geschichte Nach knapp zehn Jahren gibt die US-Pizza-Kette Domino's in Österreich auf. Anstatt wie angekündigt zu expandieren, schließen per Ende Mai alle Filialen, teilte Domino's Pizza Austria am Dienstagnachmittag via Instagram mit. Alle Lokale befanden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     