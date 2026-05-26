Großaktionär Wacker Chemie macht Kasse mit Siltronic-Platzierung

"Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken wir unsere Finanzlage und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in ku?nftiges Wachstum (...) zu investieren", sagte Wacker-Chef Christian Hartel laut Mitteilung./men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 98,75 auf Tradegate (26. Mai 2026, 18:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +12,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,65 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,80 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -35,34 %/+10,99 % bedeutet.