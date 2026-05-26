Cisco Systems Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 26.05.2026

Die Cisco Systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,52 % auf 101,08€. Damit verliert die Aktie -3,69 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,91 %, geht es heute bei der Cisco Systems Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Cisco Systems Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +55,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um +2,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Cisco Systems +57,83 % gewonnen.

Während Cisco Systems deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,36 %. Damit gehört Cisco Systems heute zu den auffälligeren Werten.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,62 % 1 Monat +37,67 % 3 Monate +55,78 % 1 Jahr +88,60 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Stand: 26.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 398,56 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -3,14 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -1,48 %.

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Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.