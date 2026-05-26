RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Nach Angaben des Managements liefen die strukturellen Veränderungen im US-Vermögensverwaltungsgeschäft der Schweizer Großbank planmäßig, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Die UBS sehe sich aufgrund der jüngsten Entwicklungen gestärkt und halte an ihrem Ziel fest, im Jahr 2026 positive Nettomittelzuflüsse zu erzielen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:31 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 40,97EUR auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

