JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP anlässlich der Abberufung von Verwaltungsratschef Albert Manifold mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson reagiert mit "großer Resignation" auf die Nachricht von der Absetzung Manifolds, wie er am Dienstag schrieb. Er hatte vor allem auf die Strategie des Managements gesetzt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 6,076EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 19:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte