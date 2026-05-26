🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Marktgeflüster

    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Nasdaq 30.000: KI-Hysterie wichtiger als toter Iran-Deal?

    Aber für die Wall Street ist die euphorische Aufstufung des US-Chip-Konzerns Micron durch die UBS offensichtlich wichtiger.

    Der Nasdaq 100 erreichte heute die Marke von 30.000 Punkte - KI-Hysterie schlägt offenbar die Tatsache, dass ein Iran-Deal in sehr weiter Ferne gerückt ist! Im Gegenteil: die Fronten haben sich wieder verhärtet, bis hin zu erneuten Kampfhandlungen - aber ein Deal war doch das, was vor allem Nasdaq 100 und andere US-Indizes nach oben getrieben hatte! Aber für die Wall Street ist die euphorische Aufstufung des US-Chip-Konzerns Micron durch die UBS offensichtlich wichtiger. Inzwischen ist das eher eine KI-Hysterie als eine KI-Euphorie - mit der runden Marke von 30.000 Punkten hat die Wall Street ein symbolisch wichtige Marke erreicht. Nun dürfte man versuchen, die Stimmung so lange "oben zu halten", bis die Börsengänge von SpaceX, OpenAI und Anthropic die Kleinanleger in überteuerte Werte treiben..

     

    Das Video "Nasdaq 30.000: KI-Hysterie wichtiger als toter Iran-Deal? " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Nasdaq 30.000: KI-Hysterie wichtiger als toter Iran-Deal? Der Nasdaq 100 erreichte heute die Marke von 30.000 Punkte - KI-Hysterie schlägt offenbar die Tatsache, dass ein Iran-Deal in sehr weiter Ferne gerückt ist!

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     