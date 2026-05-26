Nasdaq 30.000: KI-Hysterie wichtiger als toter Iran-Deal?

Der Nasdaq 100 erreichte heute die Marke von 30.000 Punkte - KI-Hysterie schlägt offenbar die Tatsache, dass ein Iran-Deal in sehr weiter Ferne gerückt ist! Im Gegenteil: die Fronten haben sich wieder verhärtet, bis hin zu erneuten Kampfhandlungen - aber ein Deal war doch das, was vor allem Nasdaq 100 und andere US-Indizes nach oben getrieben hatte! Aber für die Wall Street ist die euphorische Aufstufung des US-Chip-Konzerns Micron durch die UBS offensichtlich wichtiger. Inzwischen ist das eher eine KI-Hysterie als eine KI-Euphorie - mit der runden Marke von 30.000 Punkten hat die Wall Street ein symbolisch wichtige Marke erreicht. Nun dürfte man versuchen, die Stimmung so lange "oben zu halten", bis die Börsengänge von SpaceX, OpenAI und Anthropic die Kleinanleger in überteuerte Werte treiben..

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