Börsen Update USA - 26.05. - Dow Jones schwach -1,37 %

Der Dow Jones steht bei 50.393,25 PKT und verliert bisher -1,37 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +1,15 %, Caterpillar +0,94 %, Honeywell International +0,93 %, Verizon Communications +0,71 %, 3M +0,63 %

Flop-Werte: Cisco Systems -3,53 %, IBM -3,28 %, NVIDIA -2,97 %, Goldman Sachs Group -2,51 %, Microsoft -2,48 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:47) bei 29.922,17 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Micron Technology +14,48 %, Western Digital +5,47 %, Baker Hughes Company Registered (A) +5,22 %, SanDisk Corporation +4,99 %, Advanced Micro Devices +4,63 %

Flop-Werte: Workday (A) -5,55 %, Intuit -5,24 %, O'Reilly Automotive -4,81 %, Automatic Data Processing -4,51 %, Take-Two Interactive Software -4,05 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.508,17 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: Micron Technology +14,48 %, ON Semiconductor +8,70 %, SLB +5,85 %, Western Digital +5,47 %, Baker Hughes Company Registered (A) +5,22 %

Flop-Werte: Autozone -10,29 %, Lumentum Holdings -9,03 %, Brown-Forman Registered (B) -6,24 %, EchoStar Registered (A) -6,21 %, Fiserv -5,94 %