Draegerwerk Aktie fällt um -3,13 % - 26.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Draegerwerk Aktie. Mit einer Performance von -3,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,38 %, geht es heute bei der Draegerwerk Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Draegerwerk in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,72 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um +8,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Draegerwerk +33,45 % gewonnen.

Während Draegerwerk deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,63 % 1 Monat +0,82 % 3 Monate +2,72 % 1 Jahr +43,71 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Stand: 26.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 767,98 Mio.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 26.05.2026 im TecDAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Draegerwerk

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -2,56 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,95 %.

Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.