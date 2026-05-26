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    Besonders beachtet!

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    Draegerwerk Aktie fällt um -3,13 % - 26.05.2026

    Am 26.05.2026 ist die Draegerwerk Aktie, bisher, um -3,13 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Draegerwerk Aktie.

    Besonders beachtet! - Draegerwerk Aktie fällt um -3,13 % - 26.05.2026
    Foto: Drägerwerk AG

    Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

    Draegerwerk aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Draegerwerk Aktie. Mit einer Performance von -3,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,38 %, geht es heute bei der Draegerwerk Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Draegerwerk in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,72 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um +8,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Draegerwerk +33,45 % gewonnen.

    Während Draegerwerk deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

    Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,63 %
    1 Monat +0,82 %
    3 Monate +2,72 %
    1 Jahr +43,71 %
    Stand: 26.05.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 767,98 Mio.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 26.05.2026 im TecDAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Draegerwerk

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -2,56 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,95 %.

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    Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Draegerwerk

    -3,77 %
    +7,09 %
    +0,11 %
    +2,91 %
    +42,79 %
    +103,09 %
    +22,31 %
    +52,03 %
    +2.245,06 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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