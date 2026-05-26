SILTRONIC AG Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 26.05.2026

Mit einer Performance von -3,84 % musste die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,32 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +71,07 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +12,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +91,07 %.

Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,97 % 1 Monat +28,46 % 3 Monate +71,07 % 1 Jahr +170,69 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 26.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd.EUR € wert.

Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie nutzt den guten Lauf bei den Aktien seiner Beteiligung Siltronic . Wacker wolle im Rahmen eine beschleunigten Auktionsverfahrens rund 1,8 Millionen Anteile an dem Waferhersteller verkaufen, teilte der …

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben, geraten vor allem die US-Standardwerte deutlich stärker unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 26.05.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -3,73 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.