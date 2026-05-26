Univar Solutions vertieft strategische Partnerschaft mit Dow im Bereich Silikonadditive in der EMEA-Region

ESSEN, Deutschland, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialzutaten und Chemikalien, gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich „Ingredients + Specialties" von Univar Solutions seine langjährige strategische Partnerschaft mit Dow (NYSE: DOW). Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird das Unternehmen die Silikonadditive von Dow für Kunststoffe und Verbundwerkstoffe in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)* vertreiben.

„Unsere Partnerschaft mit Dow basiert auf gemeinsamen Grundsätzen, nämlich dem Erfolg unserer Kunden und der Schaffung von Mehrwert durch innovative, anwendungsorientierte Lösungen", sagte Matthew Oliver, Senior Vice President des Bereichs Performance Materials bei Univar Solutions. „Die Ausweitung unseres Angebots auf Silikonadditive für Kunststoffe und Verbundwerkstoffe ist ein logischer nächster Schritt, der es uns ermöglicht, fortschrittliche Silikontechnologien anzubieten, mit denen unsere Kunden ihre Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele erreichen können."

Die strategische Vereinbarung stärkt die Führungsposition beider Unternehmen im Bereich Speziallösungen für fortschrittliche Werkstoffe. Durch diese Zusammenarbeit wird der Zugang zu einer breiteren Palette fortschrittlicher Silikonadditive erweitert, die darauf ausgelegt sind, die Verarbeitbarkeit, Haltbarkeit und Ressourceneffizienz bei Kunststoff- und Verbundwerkstoffanwendungen zu verbessern. Dow bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Silikoninnovation mit, während Univar Solutions fundiertes Marktwissen, branchenführendes Produktmanagement, Vertriebskompetenz und technische Anwendungsunterstützung bietet. Gemeinsam werden die Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Spezialchemikalien anbieten, die Herstellern dabei helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern.

Das Solution Center von Univar Solutions in Essen spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen in der gesamten EMEA-Region und arbeitet eng mit Lieferanten wie Dow zusammen, um anwendungsorientierte Lösungen für die CASE-, Kautschuk- und Kunststoffmärkte zu entwickeln. Gestützt auf ein führendes Spezialitätenportfolio, ein globales Vertriebsnetz, lokale Vertriebsunterstützung und Fachkompetenz in der Lieferkette bietet der Geschäftsbereich „Ingredients + Specialties" von Univar Solutions ein ganzheitliches Kundenerlebnis – von der Produktentwicklung bis zur Markteinführung.