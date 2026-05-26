RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einem Treffen mit Investor-Relations-Managern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Er sehe ermutigende Anzeichen dafür, dass der Spirituosenhersteller versuche, vernachlässigte Marken wiederzubeleben, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. In puncto Kosteneinsparungen sei das Glas eher halb voll als halb leer./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:18 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 18,27EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 21:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

