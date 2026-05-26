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    WDH

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    Großaktionär Wacker Chemie macht Kasse mit Siltronic-Platzierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkauf von 1,8 Mio Siltronic Aktien etwa 6 Prozent
    • Angebot richtet sich an institutionelle Investoren
    • Wacker bleibt nach Platzierung größter Anteilseigner
    WDH - Großaktionär Wacker Chemie macht Kasse mit Siltronic-Platzierung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wiederholung mit berichtigtem Umlaut im Zitat des letzten Satzes.)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie nutzt den guten Lauf bei den Aktien seiner Beteiligung Siltronic . Wacker wolle im Rahmen eine beschleunigten Auktionsverfahrens rund 1,8 Millionen Anteile an dem Waferhersteller verkaufen, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Das entspreche rund sechs Prozent des Grundkapitals.

    Das Angebot richte sich an institutionelle Investoren. Wacker werde auch nach der Platzierung größter Anteilseigner von Siltronic bleiben, hieß es weiter. Vor der Platzierung hielt Wacker einen Anteil von fast 31 Prozent. Die Siltronic-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf ihren Wert im Haupthandel wegen des Booms in der Halbleiterindustrie in etwa verdoppelt. Nachbörslich gaben die Titel auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um rund 4 Prozent nach.

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    "Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken wir unsere Finanzlage und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum (...) zu investieren", sagte Wacker-Chef Christian Hartel laut Mitteilung./men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 96,75 auf Tradegate (26. Mai 2026, 21:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +12,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -34,07 %/+13,19 % bedeutet.




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