Shelly Group Aktie heute im Plus (61,20€) - 26.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Shelly Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,38 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,89 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Shelly Group Aktie. Nach einem Plus von +1,89 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,20€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Shelly Group bietet innovative Smart-Home-Lösungen an, darunter Lichtsteuerungen und Energiemanagement. Das Unternehmen ist bekannt für benutzerfreundliche und kosteneffiziente Produkte. Hauptkonkurrenten sind Philips Hue, Google Nest und Amazon Alexa. Shelly zeichnet sich durch offene Plattformen und Systemkompatibilität aus.

Obwohl sich die Shelly Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,34 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Shelly Group Aktie damit um +4,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,52 % verloren.

Während Shelly Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,03 %.

Shelly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,41 % 1 Monat +12,23 % 3 Monate -0,34 % 1 Jahr +35,16 %

Informationen zur Shelly Group Aktie

Stand: 26.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 18 Mio. Shelly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Shelly Group

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,42 %. LEGRAND notiert im Minus, mit -1,33 %. Signify verliert -0,34 % Siemens notiert im Minus, mit -1,01 %.

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Ob die Shelly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shelly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.