Noratis AG kündigt Scale-Listing & Wechsel ins Basic Board an
Noratis AG zieht sich aus dem Scale-Segment der Frankfurter Börse zurück: Der Insolvenzverwalter kündigt die Zulassung und setzt auf eine kostenschonendere Notierung.
Foto: adobe.stock.com
- Noratis AG meldet am 26.05.2026 eine Insiderinformation über die geplante Änderung der Börsenzulassung.
- Der Insolvenzverwalter hat heute entschieden, die Einbeziehung der Noratis-Aktien im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen; ein Schreiben wurde noch heute übermittelt.
- Es gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist; die Einbeziehung im Scale endet spätestens zum 26.08.2026.
- Die Notierung der Aktien im Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse wird weiterhin fortgeführt.
- Begründung: Reduzierung von Kosten und Verwaltungsaufwand während des laufenden Insolvenzverfahrens.
- Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Tel. +49 (0)69 905 505 52, noratis@edicto.de.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Noratis ist am 01.06.2026.
Der Kurs von Noratis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1155EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im
Minus.
-0,43 %
-27,00 %
-56,02 %
-57,20 %
-84,27 %
-98,83 %
-99,43 %
-99,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte