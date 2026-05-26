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    Noratis AG kündigt Scale-Listing & Wechsel ins Basic Board an

    Noratis AG zieht sich aus dem Scale-Segment der Frankfurter Börse zurück: Der Insolvenzverwalter kündigt die Zulassung und setzt auf eine kostenschonendere Notierung.

    Noratis AG kündigt Scale-Listing & Wechsel ins Basic Board an
    Foto: adobe.stock.com
    • Noratis AG meldet am 26.05.2026 eine Insiderinformation über die geplante Änderung der Börsenzulassung.
    • Der Insolvenzverwalter hat heute entschieden, die Einbeziehung der Noratis-Aktien im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen; ein Schreiben wurde noch heute übermittelt.
    • Es gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist; die Einbeziehung im Scale endet spätestens zum 26.08.2026.
    • Die Notierung der Aktien im Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse wird weiterhin fortgeführt.
    • Begründung: Reduzierung von Kosten und Verwaltungsaufwand während des laufenden Insolvenzverfahrens.
    • Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Tel. +49 (0)69 905 505 52, noratis@edicto.de.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Noratis ist am 01.06.2026.

    Der Kurs von Noratis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1155EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im Minus.


    Noratis

    -0,43 %
    -27,00 %
    -56,02 %
    -57,20 %
    -84,27 %
    -98,83 %
    -99,43 %
    -99,50 %
    ISIN:DE000A2E4MK4WKN:A2E4MK
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