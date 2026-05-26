Aktien New York Schluss
Iran-Hoffnung und KI bescheren Tech-Werten Rekorde
- Nasdaq 100 überwand erstmals die 30.000 Punkte
- S&P 500 und Nasdaq führten zu neuen Höchstständen
- Dow blieb unter Freitagshoch und verfehlte Rekordmarke
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben am Dienstag einige US-Aktienindizes weitere Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Höchststände erklimmen. Das technologielastige Börsenbarometer überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten.
Neben der schon länger maßgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte. In der Breite störte es nicht groß, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt".
Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen./la/men
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Musste mir als Fußball-Fan den Chart von VW angeschaut - der sieht nach Test des Bodens aus, wobei der VFL Abstieg vieles symbolisiert was in Deutschland falsch läuft. 2 Neulinge in der Bundesliga ersetzen z.B " stupid german money aus Wolfsburg" und haben das mit bescheidenen Mitteln geschafft.
Nur eine kurzes update: