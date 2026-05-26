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    FintechWerx erreicht Meilenstein bei der Übernahme von High Risk Shield

    FintechWerx erreicht Meilenstein bei der Übernahme von High Risk Shield
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 26. Mai 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Barzahlung und die Ausgabe von Aktien im Rahmen der ersten Tranche der Vereinbarung über den Erwerb von geistigen Eigentums- und Technologiewerten (die „Vereinbarung“) vom 5. Mai 2026 mit 1470500 BC Ltd. (der „Verkäufer“), einer unabhängigen Partei, und TrustWerx Solutions Inc. („TrustWerx“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung hat das Unternehmen oder nach dessen Wahl TrustWerx alle Rechte, Titel und Anteile an bestimmten Technologie- und geistigen Eigentumswerten, die als High Risk Shield („HRS“) bezeichnet werden, gegen Zahlung von 25.000 $ und die Ausgabe von 650.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zu einem angenommenen Preis von 0,72 $ pro Aktie an den Verkäufer erworben (der „Abschluss“). Zum Zeitpunkt des Abschlusses haben TrustWerx und der Verkäufer eine Abtretungsvereinbarung unterzeichnet, mit der alle Rechte, Titel und Anteile an HRS auf TrustWerx übertragen wurden. Zwei Meilensteinzahlungen stehen noch aus: die Ausgabe von 325.000 Aktien nach der Integration der HRS-Technologie in die Plattform des Unternehmens sowie weitere 325.000 Aktien, sobald die ersten 5.000 Mobil- oder PC-Geräte die HRS-Technologie zur Durchführung einer Zahlung genutzt haben.

     

    Alle gemäß der Vereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen einer üblichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

     

    HRS ist eine Lösung für Geräteerkennung und Betrugsbekämpfung, die darauf ausgelegt ist, risikoreiche Nutzer, automatisierten Datenverkehr und bekannte Betrüger im digitalen Handel, im Affiliate-Marketing und in anderen risikoreichen Online-Umgebungen zu identifizieren. Anstatt sich ausschließlich auf herkömmliche Identifikatoren wie IP-Adressen, Dokumente oder oberflächliche Verifizierungsmethoden zu stützen, konzentriert sich die Technologie auf Signale auf Geräteebene, um wiederholtes und böswilliges Verhalten zu erkennen, das auch dann fortbestehen kann, wenn Nutzer versuchen, ihre Identität zu verschleiern oder zu verändern.

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