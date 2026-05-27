China und Pakistan bekräftigen ihre Beziehungen und versprechen, eine multipolare Welt voranzutreiben

In einem kürzlich verfassten Brief an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gelobte eine Gruppe pakistanischer Studierender, die an der chinesischen Tianjin-Universität studieren, von ganzem Herzen, sich als Förderer der Zusammenarbeit, Vermittler des Austauschs und Hüter der Freundschaft zwischen den beiden Nationen einzusetzen.

PEKING, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte anlässlich des offiziellen Besuchs des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif in China einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie China und Pakistan zusammenarbeiten, um beiden Völkern greifbare Vorteile zu verschaffen und inmitten einer turbulenten globalen Lage den Frieden und die Stabilität in der Region zu wahren.

Xi erklärte, es sei ihm eine große Freude zu sehen, dass die Sache der chinesisch-pakistanischen Freundschaft engagierte junge Nachfolger habe; diese Freude teilte er dem zu Besuch weilenden pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif bei ihrem Treffen am Montag in der Großen Halle des Volkes in Peking mit.

Xi erklärte, die beiden Länder sollten den Aufbau einer noch engeren chinesisch-pakistanischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft in der neuen Ära beschleunigen und mehr konkrete Ergebnisse aus ihrer Zusammenarbeit unter allen Umständen erzielen, um den beiden Völkern besser zu dienen, zu Frieden und Stabilität in der Region beizutragen und ein gutes Beispiel für den Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft mit den Nachbarländern zu geben.

Eine unzerbrechliche Freundschaft

Der viertägige offizielle Besuch des pakistanischen Premierministers in China findet kurz nach dem 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern statt, die am 21. Mai 1951 begannen.

Xi erklärte, dass „China und Pakistan in den vergangenen 75 Jahren von gegenseitigem Verständnis, Vertrauen und Unterstützung geprägt waren und eine unzerbrechliche traditionelle Freundschaft aufgebaut haben".

Das strategische gegenseitige Vertrauen und die praktische Zusammenarbeit hätten die Entwicklung beider Länder maßgeblich vorangetrieben, sagte er.

„Unabhängig davon, wie sich die internationale Lage entwickelt, wird China in seiner Nachbarschaftspolitik stets der Entwicklung der chinesisch-pakistanischen Beziehungen Vorrang einräumen", fügte Xi hinzu.