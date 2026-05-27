Das jahrhundertealte Stahlwerk Smederevo, das als Stolz Serbiens gepriesen wird, ist ein leuchtendes Symbol für die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen China und Serbien.

PEKING, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel über das Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in Peking. Der Artikel hob die felsenfeste Freundschaft zwischen den beiden Ländern hervor, stellte deren für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit sowie die Wahrung von Fairness und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt und betonte die Bemühungen, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Serbien auf eine neue Ebene zu heben.

Das Werk, das einst mit schwerwiegenden betrieblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und kurz vor dem Bankrott stand, gelang 2016 ein bemerkenswertes Comeback, als sein chinesischer Partner hinzukam – dank der Vertiefung der hochwertigen „Belt and Road"-Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Heute zählt das Unternehmen gemessen an der Produktionskapazität zu den weltweit größten Eisen- und Stahlherstellern und integrierten Dienstleistern.

Anlässlich eines Staatsbesuchs in Serbien im Jahr 2024 überreichte der chinesische Präsident Xi Jinping dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić als Geschenk Nachbildungen aus Stahl. Die Modelle, die den Himmelstempel in China und die Sankt-Sava-Kirche in Serbien nachbilden, wurden aus Stahl gefertigt, der in diesem Werk hergestellt wurde, was die engeren Beziehungen zwischen den beiden Ländern symbolisiert.

Am Montag trafen sich die beiden Politiker zu Gesprächen in Peking. Xi forderte beide Länder auf, gemeinsam einen vielversprechenden Weg in eine gemeinsame Zukunft und zu gemeinsamem Wohlstand zu beschreiten und die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Serbien auf eine neue Ebene zu heben.

Eine unerschütterliche Freundschaft

Von der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking über das „Belt and Road"-Forum für internationale Zusammenarbeit bis hin zu den Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des Sieges im chinesischen Volkskrieg gegen die japanische Aggression und im Weltantifaschistischen Krieg hat Vucic an zahlreichen Großveranstaltungen in China teilgenommen. Der Begriff „unerschütterliche Freundschaft" ist zu einem Markenzeichen der bilateralen Treffen und Telefongespräche zwischen den beiden Staatschefs geworden.