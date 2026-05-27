BASF und Hensoldt VERKAUFEN? KAUFEMPFEHLUNG für Power Metallic Mines Aktie! Vorsicht bei Hensoldt. Analysten sehen bei der Aktie ein Rückschlagspotenzial von 30 %. Das Unternehmen würde mit einem Bewertungsaufschlag zu Branchenkollegen wie Rheinmetall und Renk gehandelt. Dabei sei das Wachstum langsamer. Die Kooperationen …



