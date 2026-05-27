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    BASF und Hensoldt VERKAUFEN? KAUFEMPFEHLUNG für Power Metallic Mines Aktie!

    Vorsicht bei Hensoldt. Analysten sehen bei der Aktie ein Rückschlagspotenzial von 30 %. Das Unternehmen würde mit einem Bewertungsaufschlag zu Branchenkollegen wie Rheinmetall und Renk gehandelt. Dabei sei das Wachstum langsamer. Die Kooperationen …

    BASF und Hensoldt VERKAUFEN? KAUFEMPFEHLUNG für Power Metallic Mines Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Vorsicht bei Hensoldt. Analysten sehen bei der Aktie ein Rückschlagspotenzial von 30 %. Das Unternehmen würde mit einem Bewertungsaufschlag zu Branchenkollegen wie Rheinmetall und Renk gehandelt. Dabei sei das Wachstum langsamer. Die Kooperationen mit Helsing und Schwarz Digits seien zwar interessant, würden aber auf absehbare Zeit kaum zum Umsatz beitragen. Dagegen sehen Analysten bei Power Metallic Mines 100 % Kurspotenzial. Und zwar im Basisszenario. In diesem Sommer soll die erste Ressourcenschätzung erfolgen. Nach Einschätzung der Analysten könnte das Unternehmen damit früher als bislang erwartet von einer reinen Explorationsbewertung in eine ressourcenbasierte Bewertungsphase übergehen. Schwierige Zeiten sehen Analysten bei BASF kommen. Die strukturellen Probleme seien ungelöst und die Aktie ein "Verkauf". Der Chemiekonzern versucht mit Optimierung und KI gegenzusteuern.

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