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    Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Diess bringt Elektro-Mittelklasse-Traktor 2027
    • Wechsel-Akkusystem für 24/7-Betrieb und Anbauteile
    • Diess-Firma in München mit Ladesäulen und Autonomie
    Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere VW-Chef Herbert Diess will im kommenden Jahr mit einem neuen Unternehmen einen Elektro-Traktor auf den Markt bringen. Es soll sich um einen Mittelklasse-Traktor für Landwirte und kommunale Dienste handeln, wie der 67-Jährige auf der Plattform LinkedIn schrieb.

    Die Landmaschine soll mit einem Wechsel-Akkusystem ausgestattet sein, das einen "24/7-Betrieb" ermögliche. Außerdem sollen an den Traktor alle gängigen Geräte wie Mähwerke und Schneeschilder angebaut werden können.

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    Von den ersten Auslieferungen 2027 an will das Unternehmen Diess zufolge mit vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen wettbewerbsfähig sein. "Wir möchten unsere Wettbewerbsfähigkeit schnell an möglichst viele Betriebe weitergeben", schrieb er. Gelingen solle das durch attraktive Preise, höchste Qualität und die Möglichkeit, den in der Landwirtschaft selbst produzierten Solarstroms für die tägliche Arbeit einzusetzen.

    "Wir sind voll im Zeitplan"

    Die Diess E-Agrartechnik AG sei bei der Produktentwicklung "voll im Zeitplan". Ein kompetentes Kernteam treibe das Unternehmen an. Die Firma mit Sitz in München arbeitet demzufolge mit einem in Deutschland, Österreich und der Schweiz etablierten Landmaschinenunternehmen sowie Zulieferer zusammen. Die Namen der Partnerfirmen nannte Diess nicht.

    Im Unternehmensregister des Bundes ist Diess' Firma bislang nicht aufgeführt. Neben Traktoren will das Unternehmen unter anderem auch Ladestationen und elektrische Anbaugeräte anbieten. Perspektivisch seien außerdem autonome Landmaschinen vorgesehen.

    Diess nach VW: Aufsichtsratschef und Hotelier

    Diess war von 2018 bis 2022 Konzernchef von Volkswagen . Auch nach seiner Absetzung erhielt er ein Vorstandsgehalt in Millionenhöhe. 2025 waren es einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung gut neun Millionen Euro - mehr als sein Nachfolger Oliver Blume. Endgültig bei den Wolfsburgern in den Ruhestand ging Diess an seinem 67. Geburtstag im Herbst 2025.

    Seit 2023 ist der gebürtige Münchner Aufsichtsratschef beim Chiphersteller Infineon . Er engagiert sich überdies bei mehreren Start-ups - und ist nach früheren Angaben oft in Spanien, wo er ein kleines Hotel betreibt, samt Rinderzucht und Birnenplantage./jwe/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 529,1 auf NYSE (27. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +19,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +44,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 100,78 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -20,95 %/+3,67 % bedeutet.




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