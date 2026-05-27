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    Samsung-Gewerkschaft nimmt Einigung auf Rekordboni an

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewerkschaft akzeptiert Prämien bis 340000 Euro
    • Einigung sieht Lohnerhöhung 6,2% und 10,5% Gewinn
    • 48000 Mitarbeiter drohten 18 Tage Generalstreik
    Samsung-Gewerkschaft nimmt Einigung auf Rekordboni an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft haben den Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas größtem Konzern abgewendet worden war.

    Die firmenweit gültige Einigung beinhaltet eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 6,2 Prozent und die Ausschüttung von 10,5 Prozent des Unternehmensgewinns an die Belegschaft. Laut Prognosen könnten damit allein die diesjährigen Boni für die Mitarbeiter der besonders profitablen Halbleiterabteilung bis zu 600 Millionen Won betragen (rund 340.000 Euro). Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von Samsung Electronics arbeiten bei der Halbleiter-Sparte.

    Zuvor hatten beim weltweit größten Produzenten von Speicherchips rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der Elektronikriese im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hatte. Allein der Betriebsgewinn für das erste Jahresquartal betrug 57,2 Billionen Won (knapp 33 Milliarden Euro) - in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums./fkr/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,13 % und einem Kurs von 5.125 auf London (26. Mai 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..






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