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    US-Militär

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    Toter bei Angriff auf Drogenboot im Pazifik

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Angriff auf Boot tötete einen, zwei überlebten
    • Küstenwache eingeschaltet, Bergung fraglich
    • Mehr als 100 Tote durch US-Angriffe auf Boote
    US-Militär - Toter bei Angriff auf Drogenboot im Pazifik
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei einem US-Angriff auf ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler im östlichen Pazifik ist nach Militärangaben ein Mann getötet worden. Bei der Attacke habe es auch zwei Überlebende gegeben, teilte das für die Region zuständige Südkommando (Southcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit. Deshalb sei die US-Küstenwache für Rettungsmaßnahmen eingeschaltet worden. Es gab zunächst keine Angaben dazu, ob die Personen geborgen werden konnten.

    Das Boot sei Geheimdiensterkenntnissen zufolge im Pazifik entlang einer für den Drogenschmuggel bekannten Route unterwegs gewesen, erklärte das US-Militär. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Präsident Donald Trump und seine Regierung lassen seit vergangenem Herbst immer wieder Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Pazifik angreifen. Dabei wurden nach Angaben des Militärs bereits weitaus mehr als 100 Personen getötet. Als rechtliche Grundlage für die Attacken führt Trumps Regierung den Umstand an, dass Drogenkartelle von ihr zu Terrororganisationen erklärt wurden. Kritiker zweifeln indes an, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind./jbz/DP/zb





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