KI-Profiteure! Aktien von SMA Solar und SUSS MicroTec gehen durch die Decke! RE Royalties als nächstes? Der KI-Boom hält die Börsen derzeit am Laufen. Während OpenAI und Anthropic ihre IPOs vorbereiten gehen Halbleiter- und Energieaktien durch die Decke. Zu den Favoriten in Deutschland zählte zuletzt SMA Solar. Das für seine Wechselrichter bekannte …



