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    KI-Profiteure! Aktien von SMA Solar und SUSS MicroTec gehen durch die Decke! RE Royalties als nächstes?

    Der KI-Boom hält die Börsen derzeit am Laufen. Während OpenAI und Anthropic ihre IPOs vorbereiten gehen Halbleiter- und Energieaktien durch die Decke. Zu den Favoriten in Deutschland zählte zuletzt SMA Solar. Das für seine Wechselrichter bekannte …

    KI-Profiteure! Aktien von SMA Solar und SUSS MicroTec gehen durch die Decke! RE Royalties als nächstes?
    Foto: esg-aktien.de
    Der KI-Boom hält die Börsen derzeit am Laufen. Während OpenAI und Anthropic ihre IPOs vorbereiten gehen Halbleiter- und Energieaktien durch die Decke. Zu den Favoriten in Deutschland zählte zuletzt SMA Solar. Das für seine Wechselrichter bekannte Unternehmen positioniert sich zunehmend als Anbieter von Batteriespeichern. Die Aktie hat sich seit Anfang März verdoppelt. Starke 185 % konnte die Aktie von SUSS MicroTec in den vergangenen sechs Monaten zulegen. Doch jetzt treten Analysten beim Halbleiteranlagenbauer auf die Euphoriebremse. Wer auf der Suche nach dem nächsten Shootingstar ist, sollte sich RE Royalties genauer ansehen. Das Royalty-Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien macht sein Hauptgeschäft in den USA. Die Aktie erscheint fast schon lächerlich günstig und zahlt 10 % Dividende.

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