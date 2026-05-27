Nasa konkretisiert Mond-Pläne

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will dauerhaft Menschen auf dem Mond leben lassen und treibt ihre Pläne dafür mit Hochdruck voran. Mit Dutzenden Missionen sollen dafür in den kommenden Jahren Lander, Drohnen und von Menschen steuerbare Rover-Vehikel zum Erdtrabanten gebracht werden, wie Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz mitteilte. "Amerika kehrt zum Mond zurück - und dieses Mal, um zu bleiben."

Alleine in diesem Jahr soll es dafür noch drei unbemannte Missionen zum Mond geben, an der dritten soll auch die europäische Raumfahrtagentur Esa beteiligt sein. Die Lander sollen von der Raumfahrtfirma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos gebaut werden, die Drohnen vom Unternehmen Firefly Aerospace und die Rover von den Firmen Astrolab und Lunar Outpost. Etwa ab den frühen 2030er Jahren soll die Mondstation - die laut Nasa Hunderte Quadratkilometer groß werden könnte - dann dauerhaft von Menschen bewohnbar sein.