Viele Vorhaben im Bundeskabinett

BERLIN (dpa-AFX) - Für eine schnellere Bauplanung der Kommunen bringt das Bundeskabinett am Mittwoch Gesetzesänderungen auf den Weg. Das sogenannte Upgrade zum Baugesetzbuch soll den Städten und Gemeinden zudem den Kampf gegen verwahrloste "Schrottimmobilien" erleichtern und im Extremfall sogar Enteignungen erlauben.

Das Kabinett befasst sich auch mit Plänen, die Wärmeplanung für kleine Kommunen mit bis zu 15.000 Einwohnern zu vereinfachen. Außerdem geht es um einen Bericht des Finanzministeriums zu Kosten durch Flüchtlinge. Thema ist dabei die Beteiligung des Bundes an Integrationskosten von Ländern und Kommunen.