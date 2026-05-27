Wirtschaftsweise dürften Konjunkturprognose senken
Für Sie zusammengefasst
- Wirtschaftsweisen präsentieren Gutachten in Berlin
- Sachverständigenrat senkt Konjunkturprognose deutlich
- Öl- und Gaspreissprünge bremsen deutsche Wirtschaft
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsweisen legen am Mittwoch (10 Uhr) in Berlin ihr Frühjahrsgutachten vor. Dabei dürfte der Sachverständigenrat seine Konjunkturprognose deutlich senken. Im vergangenen Herbst hatten die Ökonomen noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent gerechnet. Preissprünge bei Öl und Gas infolge des Iran-Kriegs aber bremsen die Wirtschaft in Deutschland. Die Bundesregierung hatte vor einem Monat ihre Konjunkturprognose halbiert und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Wachstum von 0,5 Prozent./hoe/DP/men
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