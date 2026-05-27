EU-Automarkt legt im April weiter zu - Chinesen im Aufwind
- EU Pkw Erstzulassungen im April plus 5,1 Prozent
- Anteil BEV stieg binnen vier Monaten auf 20 Prozent
- Chinesische Marken legen zu, Chery 1,3 Prozent
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Automarkt in der EU hat im April weiter zugelegt. Die Erstzulassungen von Pkw stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent auf 972.314 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Nach vier Monaten steht ein Plus von 4,2 Prozent auf knapp 3,8 Millionen Autos zu Buche. Der Anteil von vollelektrischen Batteriefahrzeugen (BEV) zog in diesem Zeitraum von gut 15 auf fast 20 Prozent an. Auch der Anteil einiger chinesischer Hersteller wächst spürbar, wenn auch auf niedrigem Niveau.
Im April gab es in den größten Automärkten der Europäischen Union nahezu durchweg Zuwächse. In Deutschland wuchsen die Erstanmeldungen um fast 3 Prozent, in Italien um fast 12 Prozent. Spanien legte um gut 8 Prozent zu, lediglich in Frankreich gingen die Neuzulassungen mit 0,3 Prozent leicht zurück. Auch auf Viermonatssicht ist Frankreich der einzige der vier größten EU-Märkte mit einem Minus. Außerhalb der EU konnte auch der britische Automarkt von Januar bis April um neun Prozent wachsen.
Im Monat April blieb Volkswagen in der EU mit weitem Abstand Marktführer, von den Konzernmarken wurden insgesamt gut 266.000 Autos zugelassen, gut 3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Fiat-, Peugeot- und Opel-Mutterkonzern Stellantis blieb auf Rang zwei vor Renault . Die Erstzulassungen von Autos des BMW-Konzerns gingen leicht zurück, bei Mercedes-Benz stiegen sie etwas.
Große Sprünge machen derzeit chinesische Anbieter wie Chery, BYD und Leapmotor. Die Marktanteile der chinesischen Anbieter sind nach vier Monaten mit bis zu 2,5 Prozent bei Geely (Volvo, Polestar) und 2,0 Prozent bei SAIC Motor (Marke MG) noch überschaubar. Bei einzelnen Herstellern legen sie aber deutlich zu: Chery verdreifachte den Marktanteil auf 1,3 Prozent, der Anteil von BYD lag im ersten Jahresdrittel mit 1,9 Prozent mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor./men/jsl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie
Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 75,42 auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -0,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,34 %.
Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 36,70 Mrd..
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BMW iX3 aus Debrecen wird zum absoluten Verkaufsschlager.
https://ungarnheute.hu/news/bmw-ix3-aus-debrecen-wird-zum-absoluten-verkaufsschlager-64862/
Seit 10 Uhr läuft die HV 2026 leider nur als "virtuelle Hauptversammlung" !
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 2.672.422.497,84 € wie folgt zu verwenden*:
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,42 € je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (52.902.192 Vorzugsaktien), das sind 233.827.688,64 €;
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,40 € je Stammaktie im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (550.129.337 Stammaktien), das sind 2.420.569.082,80 €;
- Einstellung des verbleibenden Betrags in Höhe von 18.025.726,40 € in die anderen Gewinnrücklagen.
Der neue BMW X3 (G45) verkauft sich trotz wahrgenommener Kosteneinsparungen und stabil hoher Preise sehr gut – vor allem in den USA und als globaler Bestseller. Das liegt an einer Mischung aus starkem Produkt, Markenpower, Markttrends und praktischen Vorteilen, die Kritik an Materialien oder Details überwiegen.
BMW ist weltweit und besonders in wichtigen Märkten wie den USA die Nr. 1 im Premium-Segment. Der X3 profitiert enorm von dieser Markenstärke – Käufer assoziieren BMW mit Fahrdynamik, Sportlichkeit und Prestige. Selbst wenn hier und da Plastik statt früherer Materialien verbaut wird, kaufen viele „das BMW-Gefühl“ und nicht primär haptische Perfektion im Innenraum.
Der X3 ist oft das Einstiegsmodell in die BMW-SUV-Welt und das „sweet spot“-Fahrzeug: groß genug für Familie und Alltag, aber handlicher und günstiger im Unterhalt als X5/X7.
- In den USA ist der X3 2026 das bestverkaufte Luxury Vehicle (z. B. Q1 2026: ~17.800 Einheiten, mehr als Lexus RX).
- X3/X4 zusammen legten zu, während der Gesamtabsatz von BMW leicht schwankte. Über die Hälfte der Bestellungen entfällt teilweise sogar auf den elektrischen iX3.
- Er überholt teils den größeren X5 und ist ein echter Cash-Cow für BMW.
Viele Käufer loben in Tests und Foren das Fahrverhalten (sportlich, agil, „wie eine Limousine“), die Motoren (besonders Diesel und M50), das Platzangebot und die Alltagstauglichkeit. Die Kritik an Kosteneinsparungen (weniger Chrom, einfachere Türgriffe, Plastik etc.) scheint für die breite Masse kein Dealbreaker zu sein.
Im Vergleich zu Mercedes GLC und Audi Q5 punktet der X3 oft mit:
- Besserem Handling und Fahrdynamik (BMW-Kernkompetenz).
- Attraktiverem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Basis (xDrive30 etc.).
- Moderner Tech (großer Curved Display, iDrive).
Viele Käufer sehen die Konkurrenz als langweiliger oder weniger „fahrerorientiert“. Der X3 wirkt trotz Einsparungen als „praktisch und spaßig“ – genau das, was viele Familien und Pendler in der Premium-Mittelklasse wollen.
- Trend zu kompakteren SUVs: Viele wollen keine riesigen Kisten mehr (Kosten, Verbrauch, Parken). Der X3 trifft den Sweet Spot besser als der teurere X5.
- Hoher Leasing-Anteil (oft ~70 % in den USA) – monatliche Raten bleiben attraktiv, Restwerte sind stark.
- Starke Nachfrage nach dem neuen Modell (Frische, neues Design, Tech-Upgrade), auch wenn Puristen den Vorgänger vermissen.
- Gute Verfügbarkeit und Marketing.
BMW hat während der Entwicklung (u. a. Pandemie-Effekte) Kosten gedrückt, um Margen zu halten – das merkt man bei Details. Aber:
- Die Kernwerte (Motor, Fahrwerk, Raum, Tech) stimmen weiterhin.
- Viele Käufer priorisieren Gesamtpaket und Marke über Kleinigkeiten.
- Konkurrenz hat ähnliche Themen (z. B. GLC wird teils als „billig“ kritisiert).