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    SK Hynix steigt in den Billionen-Dollar-Club auf

    SK Hynix steigt in den Billionen-Club auf. Die Aktie explodiert seit Jahresbeginn. Die Hintergründe.

    Halbleiterhersteller - SK Hynix steigt in den Billionen-Dollar-Club auf
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Es ist eine Zahl, die selbst im KI-Boom auffällt: SK Hynix hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Billion US-Dollar erreicht. Die Aktie sprang am Mittwoch zeitweise um elf Prozent nach oben und setzte damit eine Rallye fort, die seit Jahresbeginn bereits rund 250 Prozent eingebracht hat.

    SK hynix

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    Der Grund ist klar: Anleger wetten weiterhin auf den hohen Bedarf der KI-Industrie an Hochleistungsspeichern. SK Hynix gilt als einer der wichtigsten Lieferanten von High-Bandwidth-Memory-Chips, die in KI-Servern und -Beschleunigern eingesetzt werden. Besonders interessant ist, dass sich der südkoreanische Konzern als zentraler Zulieferer von Nvidia positioniert hat – also genau dort, wo derzeit ein großer Teil der globalen KI-Fantasie gebündelt ist.

    Damit ist SK Hynix nicht allein. Auch Samsung Electronics hatte erst vor wenigen Wochen die Marke von einer Billion US-Dollar Börsenwert überschritten. Am Mittwoch legte Samsung um mehr als 6 Prozent zu. Zusammen stehen die beiden Chipriesen inzwischen für mehr als 40 Prozent des südkoreanischen Kospi. Der Leitindex hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt.

    Doch genau hier liegt das Risiko. Je stärker der Kospi von SK Hynix und Samsung abhängig ist, desto anfälliger wird der Markt für Rückschläge. Analysten warnen vor mehr Volatilität, sollten die Lieferketten ins Stocken geraten oder die weltweiten Investitionen in Rechenzentren nachlassen.

    Noch aber überwiegt die Euphorie. Peter Kim von der KB Financial Group sieht bei SK Hynix weiterhin Spielraum, da die Gewinnschätzungen schneller steigen als der Kurs. Aus seiner Sicht sind die Fundamentaldaten und die Bewertung der beiden Chip-Schwergewichte weiterhin intakt.

    Für Anleger ist SK Hynix somit mehr als nur eine weitere KI-Aktie. Der Konzern ist ein Gradmesser dafür, ob der KI-Boom in den Lieferketten weiter anhält – oder ob die Billionen-Rallye allmählich zu heiß läuft.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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