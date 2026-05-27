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    Verteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen in Kanada eingetroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius in Ottawa für Gespräche über Sicherheit
    • Deutschland wirbt um Kanada für U-Boot-Partnerschaft
    • Kein Washingtonbesuch Hegseth beim Shangri-La
    Verteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen in Kanada eingetroffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    OTTAWA (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu militärpolitischen Gesprächen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa eingetroffen. Er wollte mit seinem kanadischen Amtskollegen David McGuinty über Fragen gemeinsamer Sicherheit, Rüstungskooperationen, Hilfe für die Ukraine und die Vorbereitung des für Juli geplanten Nato-Gipfels sprechen. Der SPD-Politiker nimmt auch an der Sicherheitskonferenz Cansec teil.

    Deutschland will Kanada als Partner für eine gemeinsame U-Boot-Partnerschaft mit Norwegen gewinnen. Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS hofft auf einen Auftrag der Kanadier. Das nördliche Nachbarland der USA ist seit Juli 2024 mit Deutschland, Norwegen und inzwischen auch mit Dänemark über eine Maritime Sicherheitspartnerschaft verbunden. Rüstungskooperationen sind ein Teil dieser Partnerschaft.

    Anders als bei früheren Nordamerika-Besuchen wird es keine Weiterreise zu Gesprächen mit der US-Regierung in Washington geben. Im deutschen Verteidigungsministerium wurde darauf hingewiesen, dass US-Verteidigungsminister Pete Hegseth derzeit an der asiatischen Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog teilnimmt. Ein USA-Besuch von Pistorius soll später stattfinden./cn/DP/zb





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