RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zu früh, sich allzu große Sorgen zu machen, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur negativen Reaktion auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Der Kursrutsch sei wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass das unkonventionelle Design als mögliche Belastung für die Restwerte des Fahrzeugs befürchtet werde. Ähnliche Sorgen habe es aber bereits 2022 beim Purosangue gegeben. Seither sei der zu einem Bestseller avanciert./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 283,9EUR auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 430,00 € , was eine Steigerung von +51,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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