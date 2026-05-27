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    Höhere Kosten

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    Weniger Gewinn für Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown

    Für Sie zusammengefasst
    • Höhere Finanzierungskosten drücken FFO I auf 70,2 Mio
    • Konzerngewinn rutscht auf 118,9 Millionen Euro
    • Nettomieten steigen leicht dank Hotelimmobilien
    Höhere Kosten - Weniger Gewinn für Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown
    Foto: Aroundtown SA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Höhere Finanzierungskosten und Betriebsausgaben für seine Immobilien haben Aroundtown zum Jahresstart einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das operative Ergebnis (FFO I) sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 8 Prozent auf 70,2 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Gewerbeimmobilienspezialist am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Unter dem Strich brach der Gewinn auf 118,9 Millionen Euro ein. Ein Jahr zuvor hatte die Gesellschaft noch 318,6 Millionen Euro erwirtschaftet, seinerzeit hatte Aroundtown allerdings von hohen Bewertungsgewinnen profitiert.

    Die Nettomieteinnahmen kletterten im ersten Quartal ledig leicht auf 296,7 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 3 Prozent, hierzu trugen am deutlichsten die Hotelimmobilien bei. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand um Chef Barak Bar-Hen. Angepeilt ist weiterhin ein operatives Ergebnis von 275 bis 305 Millionen Euro nach 288 Millionen vor einem Jahr. Sein Gewinnziel hatte Aroundtown im April nach dem Ausbau seines Anteils an der Tochter Grand City Properties aufgestockt./tav/stk

    Aroundtown

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    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 2,585 auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +5,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -22,66 %/+54,68 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen zu Aroundtown: Erwartungsspannung vor den Quartalszahlen, groß angelegter Rückkauf und 8‑Cent Bardividende stützen den Kurs; Diskussion über Scrip‑Dividende; Aussicht: schwaches Bürosegment, gute Entwicklung bei Wohnungen/Hotels/Handel; Hoffnung auf höhere/verdoppelte Dividende; Kursstärke trotz UBS‑Verkaufsempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

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    dpa-AFX
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