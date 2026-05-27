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    Deal abgeschlossen

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    Samsung verhindert Streik in letzter Minute – Gewerkschaft stimmt Boni-Deal zu

    Samsung hat einen Vergütungsdeal mit den Gewerkschaften geschlossen und Chip-Mitarbeitern Boni über Hunderttausende US-Dollar zugesichert. Die Aktie steigt.

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    Deal abgeschlossen - Samsung verhindert Streik in letzter Minute – Gewerkschaft stimmt Boni-Deal zu
    Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa

    Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat den angekündigten Arbeitsstreik abgewendet. Mitglieder der größten Gewerkschaft des Unternehmens stimmten am Mittwoch mehrheitlich einem Vergütungsdeal zu, der Chipmitarbeitern künftig höhere Bonuszahlungen sichern soll.

    Die Samsung-Aktie legte nach Bekanntgabe zeitweise um bis zu acht Prozent zu.

    Hunderttausend-Boni für Chip-Mitarbeiter

    Im Zentrum der Vereinbarung steht ein neues Gewinnbeteiligungsmodell für Beschäftigte der Halbleitersparte. Samsung erklärte sich bereit, künftig 10,5 Prozent des operativen Gewinns der Chipdivision als Sonderbonus an die Mitarbeiter auszuschütten. Zusätzlich sollen weitere 1,5 Prozent in bar ausgezahlt werden. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

    Nach Berechnungen auf Basis der erwarteten Gewinne könnten einzelne Speicherchip-Mitarbeiter Bonuszahlungen von umgerechnet bis zu 416.000 US-Dollar erhalten. Im Durchschnitt würden die Mitarbeiter laut Bloomberg-Schätzungen auf rund 340.000 US-Dollar kommen.

    Samsung hob zugleich eine bisherige Obergrenze auf, die leistungsbezogene Sonderboni auf maximal 50 Prozent des Jahresgehalts beschränkt hatte.

    Während mehr als 80 Prozent der großen, überwiegend aus Chip-Arbeitern bestehenden Gewerkschaft zustimmten, votierten in einer kleineren Gewerkschaft mit stärkerer Vertretung anderer Unternehmensbereiche nur rund 21 Prozent für die Vereinbarung. Insgesamt stimmen nach Angaben der Gewerkschaft rund 74 Prozent der Mitglieder dem Kompromiss zu.

     

    Samsung-Lohndeal könnte Streikwelle auslösen

    Erst zum zweiten Mal überhaupt akzeptiert ein großer Konzern des Landes schriftlich, Beschäftigte direkt an operativen Gewinnen zu beteiligen.

    Damit könnte Samsung unbeabsichtigt einen Präzedenzfall geschaffen haben. Arbeitsrechtler und Wirtschaftsexperten rechnen bereits damit, dass andere Gewerkschaften nun ähnliche Modelle fordern dürften.

    Tatsächlich erhöhen bereits mehrere Gewerkschaften den Druck auf ihre Arbeitgeber. Beschäftigte des Internetkonzerns Kakao verlangen zwischen 13 und 15 Prozent des operativen Gewinns als Bonuszahlung. Auch bei LG Uplus sowie HD Hyundai Heavy Industries fordern Arbeitnehmer deutlich höhere Gewinnbeteiligungen.

    Selbst bei Samsung Biologics kam es zuletzt zu Arbeitsniederlegungen. Dort verlangen Mitarbeiter 20 Prozent des operativen Gewinns als leistungsbezogene Sondervergütung.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 179,6EUR auf TTMzero (27. Mai 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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