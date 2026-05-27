dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Leicht im Plus erwartet
- Dax zieht zur Wochenmitte an Richtung 25.229 Punkte
- Nasdaq 100 stieg über 30.000 wegen KI-Rallye
- Asiatische Märkte uneinheitlich, China schwächer
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Nach dem schwächeren Dienstag dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder etwas anziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.229 Punkte. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten bleibt im Visier. In den USA erreichten die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Dienstagabend, getrieben von der KI-Rally, bereits neuerliche Höchststände. Sie befinden sich bereits seit Mitte April wieder auf Rekordjagd. Der Dow Jones Industrial hatte lange Zeit hinterhergehinkt, aber am vergangenen Freitag ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstag gab er nach der feiertagsbedingten Handelspause am Montag allerdings leicht nach.
USA: - NASDAQ 100 UND S&P MIT WEITEREN REKORDEN - Nach dem langen Wochenende haben am Dienstag einige US-Aktienindizes weitere Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Höchststände erklimmen. Das technologielastige Börsenbarometer überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Neben der schon länger maßgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte. In der Breite störte es nicht groß, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt". Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen.
ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwochmorgen keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan und Südkorea nach oben ging, gab es in China und Hongkong Verluste.
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DAX 25184,89 -0,8%
XDAX 25242,48 -0,72%
EuroSTOXX 50 6064,15 -1,18%
Stoxx50 5216,84 -0,74%
DJIA 50461,68 -0,23%
S&P 500 7519,12 0,61%
NASDAQ 100 30001,32 1,76%
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Bund-Future 126,22 +0,13%
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Euro/USD 1,1637 0,05%
USD/Yen 159,22 -0,05%
Euro/Yen 185,29 0,01%
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Bitcoin 75.560 -0,34%
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Brent 97,93 -1,65 USD WTI 91,91 -1,98 USD °
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Hallo RiccodeJaneiro
Fakt ist, dass der Bitcoin einen Wert hat, der sich in jede x-beliebige Währung tauschen lässt und je länger das so ist, desto normaler wird das Ganze. In 5 bis 10 Jahren oder von mir aus auch erst in 20 Jahren hat vielleicht schon jeder 5. Erdenbewohner Bitcoin und irgendwann jeder. Was spricht denn dagegen, dass es so kommt?
Und wenn es so kommt, wer kann dann noch ernstzunehmend den Wert anzweifeln?
Das muss doch jedem halbwegs intelligenten Menschen einleuchten, dass diese Entwicklung nur mit massiven politischen Machtmitteln überhaupt noch verhinderbar ist, oder?!
Klar Immobilien kann man auch höher besteuern, bis sie wertlos werden, aber mit einem supranationalen Zahlungsmittel ist das halt nicht ganz so einfach!?
Die Aussichten, dass die Bitcoinwette aufgeht, scheinen mir daher extrem wahrscheinlich zu sein und deshalb geht auch ein guter Teil meines übrigen Geldes genau dahin…
Wer sich tatsächlich den Luxus leisten will, da nicht dabei zu sein, riskiert meines Erachtens mehr als die, die hier mitmachen…und letzten Endes werden sich wahrscheinlich alle, die heute noch contra sind in ein paar Jahren grün und blau ärgern, bzw. tun es bereits jetzt, dass sie sich diese Gelegenheit haben entgehen lassen…
Und das obwohl es ihnen so viele fast täglich gesagt haben…aber gut, es gibt Leute, die das partout nicht wahrhaben wollen, was sich vor ihren Augen abspielt.
Klingt traurig - ist aber so 😉