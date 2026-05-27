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    Verve Group mit Umsatzplus aber weniger Gewinn - Jahresprognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg trotz erheblicher Währungseffekte
    • Wachstum durch Plattformverbesserung und KI
    • Bereinigtes Ebitda und Marge sowie Gewinn sanken
    Verve Group mit Umsatzplus aber weniger Gewinn - Jahresprognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz trotz erheblicher Belastungen durch Währungseffekte zu Jahresbeginn aus eigener Kraft gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von Verbesserungen bei seiner Technologie-Plattform und der Verwendung von KI. Den Ausblick für 2026 bestätigte der Konzern. Der berichtete Umsatz - der einen Zukauf berücksichtigt - stieg im ersten Quartal um ein Viertel auf 137,2 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) erhöhten sich die Erlöse um 3,7 Prozent. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte wie Zukäufe, lag das Wachstum bei 6,4 Prozent.

    Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen wegen höherer Kosten um 6,2 Prozent auf 28,3 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge fiel auf vergleichbarer Basis um 2,2 Prozent auf 20,6 Prozent. Unter dem Strich sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von 8 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 6,2 Millionen./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 18.896 auf Ariva Indikation (26. Mai 2026, 22:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +10,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 304,58 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR.





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