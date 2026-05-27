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    Cybersecurity-Schock

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    Zscaler-Aktie crasht zweistellig: Die eine Zahl, die Anleger nervös macht

    Zscaler schlägt die Erwartungen – und stürzt trotzdem ab. Der schwache Umsatzausblick überlagert starke Quartalszahlen. Ist die KI-Sicherheitsstory plötzlich zu dünn?

    Cybersecurity-Schock - Zscaler-Aktie crasht zweistellig: Die eine Zahl, die Anleger nervös macht
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Zahlen waren stark. Doch an der Börse zählt oft nur eine Frage: Was kommt als Nächstes? Bei Zscaler lautete die Antwort am Dienstagabend: weniger als erhofft. Die Aktie des Cybersicherheitskonzerns brach daraufhin im nachbörslichen Handel zeitweise um 17 Prozent ein, obwohl Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen lagen.

    Zscaler stellte für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 875 bis 878 Millionen US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten laut FactSet jedoch 878,6 Millionen US-Dollar erwartet. Die Lücke ist klein, die Reaktion der Anleger jedoch brutal. Denn nach einer Rallye von 45 Prozent allein im Mai war bei der Aktie offenbar kaum Platz für Enttäuschung.

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    Operativ lieferte Zscaler zunächst ab. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,08 US-Dollar je Aktie nach 0,84 US-Dollar im Vorjahr und übertraf die erwarteten 1,01 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 850,5 Millionen US-Dollar und übertraf die Konsensschätzung von 835,6 Millionen US-Dollar. Nach GAAP schrieb das Unternehmen jedoch weiterhin rote Zahlen. Der Verlust weitete sich von 4,1 auf 13,9 Millionen US-Dollar aus.

    Brisant: Für das Gesamtjahr hob Zscaler die Prognose sogar an. Nun werden 4,10 bis 4,11 US-Dollar Gewinn je Aktie und 3,32 bis 3,33 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet. Trotzdem reichte das nicht. Die Anleger blickten auf den schwachen Quartalsausblick und drückten auf Verkauf.

    Dahinter steckt ein größeres Problem: Zscaler möchte als Sicherheitsplattform für das KI-Zeitalter wahrgenommen werden. Zu diesem Zweck kauft das Unternehmen zu, zuletzt Symmetry Systems, zuvor unter anderem Red Canary, SPLX, SquareX und Avalor. Das Geschäft mit KI-Sicherheit soll bis Ende des Geschäftsjahres 2026 auf mehr als 500 Millionen US-Dollar jährlich wiederkehrenden Umsatz wachsen.

    Doch genau hier liegt die offene Wunde. Die Investoren wollen sehen, dass die neuen Plattformfähigkeiten nicht nur strategisch spannend klingen, sondern auch schnell spürbar zum Wachstum beitragen. Der Kursrutsch zeigt: Diese Beweise sind vielen noch nicht klar genug.

    Starke Zahlen allein reichten diesmal nicht aus. Zscaler muss beweisen, dass KI-Sicherheit kein Zukunftsversprechen mehr ist, sondern bald ein echter Kursturbo wird.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Zscaler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,05 % und einem Kurs von 125,5EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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