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    BVB-Sportchef Book

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    Nmecha-Verkauf im Sommer kein Thema

    Für Sie zusammengefasst
    • Book weist Abgang von Felix Nmecha im Sommer zurück
    • Vertrag Nmecha bis 2030 mit möglicher Ausstiegsklausel
    • Adeyemi Verhandlungen über Verlängerung oder Verkauf
    BVB-Sportchef Book - Nmecha-Verkauf im Sommer kein Thema
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Sportdirektor Ole Book hat einem möglichen Abgang von Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha in diesem Sommer eine klare Absage erteilt. "Felix wird auch in der nächsten Saison für uns spielen, das ist der klare Plan. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, und auch in Europa braucht er sich keineswegs zu verstecken", sagte Book der "Sport Bild" über den deutschen WM-Fahrer. Der 25-Jährige habe "eine enorme Bedeutung für unser Spiel."

    Nmecha hatte seinen Vertrag erst im März bis 2030 verlängert, in dem aber Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel stehen soll. Wann genau diese greifen könnte, ist unklar. Mit starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft könnte der zentrale Mittelfeldmann Interessenten weiter auf sich aufmerksam machen.

    Adeyemi: Verlängerung oder Abgang

    Diese Option bietet sich für Karim Adeyemi nicht. Der Flügelspieler wurde von Julian Nagelsmann nicht für das Turnier berücksichtigt. Nach Aussage von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken verhandelt der Vizemeister mit dem 24-Jährigen über eine Vertragsverlängerung. Ansonsten dürfte Dortmund einen Verkauf vor der kommenden Saison anstreben. Mit Adeyemi ins letzte Vertragsjahr zu gehen, sei "nicht die präferierte Lösung", sagte Book.

    Der BVB-Kader soll sich besonders in der Offensive verändern, um in der neuen Spielzeit mehr Kreativität und Durchschlagskraft zu zeigen. Mit Trainer Niko Kovac will der Club auch über 2027 hinaus zusammenarbeiten. "Es herrscht große gegenseitige Wertschätzung, um die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen. Mir ist Konstanz auf dieser Position sehr wichtig", sagte Ricken./dav/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 3,12 auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 342,23 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,90 %/+60,90 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanzielle Lage und Bewertung des BVB: Nutzer diskutieren, wie kommende Transfers finanziert werden sollen, verweisen auf eine angebliche Kürzung von VW-Zahlungen (von 90 auf 55 Mio.) und auf Transfergerüchte/Valuierungen (Adeyemi 65–70 Mio. vs. Marktwert 50 Mio.), sowie die möglichen Folgen für Fundamentaldaten und Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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