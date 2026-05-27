Käufer bleiben vorsichtig

Für Anleger mit einer positiven Markterwartung könnte dabei das weiter unten vorgestellte Turbo-Long-Zertifikat interessant sein, da es überdurchschnittliche Renditechancen bieten kann. Gleichzeitig bleibt der Index auf der Unterseite anfällig für zwischenzeitliche Rücksetzer in Richtung des zuvor überwundenen Abwärtstrends bei 5.988 Punkten.

Trotz dieser Unsicherheiten setzen viele Anleger bereits auf ein mögliches Ende des Konflikts mit dem Iran. Dadurch stieg der EuroStoxx 50 in dieser Woche auf 6.144 Punkte und rückte damit dicht an sein Rekordhoch von 6.199 Punkten heran. Aus technischer Sicht könnte ein Ausbruch über dieses Februarhoch den Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung liefern. In diesem Fall wären Kursziele bei 6.360 und darüber hinaus bei 6.487 Punkten möglich.

Erst ein nachhaltiger Rückgang unter den 50-Tage-Durchschnitt würde allerdings auf eine größere Korrektur hindeuten. In diesem Szenario könnte der EuroStoxx 50 in Richtung 5.732 Punkte fallen, was eher der Verkäuferseite entgegenkommen würde.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 6.200 Punkte

Kursziele : 6.360 und 6.487 Punkte

Renditechance via DU98Q0 : 80 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98Q0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,04 - 5,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.584,898 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.584,898 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.064,16 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.487 Punkte Hebel: 12,04 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7ZWG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,65 - 5,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.630,199 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.630,199 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.064,16 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,74 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.