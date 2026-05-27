Ab hier wieder long

Mittelfristig besteht sogar weiteres Potenzial bis 379,18 US-Dollar, sofern es zuvor nicht zu einer größeren Trendwende kommt. Auf der Unterseite bleibt dagegen der 50-Wochen-Durchschnitt bei 292,69 US-Dollar die wichtigste Marke. Fällt die Aktie nachhaltig darunter, müssten Anleger mit Rücksetzern bis zu den Jahrestiefs bei 277,67 US-Dollar rechnen. Darunter würde zusätzlich die Unterstützungszone aus Februar des vergangenen Jahres bei 273,23 US-Dollar in den Fokus rücken.

Derzeit notiert die Aktie noch einige Dollar unter dem seit Anfang Januar bestehenden Abwärtstrend. Erst oberhalb von 320,00 US-Dollar würde sich aus technischer Sicht ein klares Kaufsignal ergeben. In diesem Fall wären Kursanstiege bis zum Rekordhoch bei 334,16 US-Dollar und später sogar bis 351,80 US-Dollar möglich. Für Anleger könnte damit ein Einstieg auf der Käuferseite attraktiver werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 320,00 US-Dollar

Kursziele: 351,80/379,18 US-Dollar

Renditechance via DY9XY6 : 225 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

JP Morgan & Chase & Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY9XY6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,46 - 2,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 278,9532 US-Dollar Basiswert: JP Morgan & Chase & Co. KO-Schwelle: 278,9532 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 307,06 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 379,18 US-Dollar Hebel: 10,71 Kurschance: + 225 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9S63 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,69 - 2,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 337,5793 US-Dollar Basiswert: JP Morgan & Chase & Co. KO-Schwelle: 337,5793 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 307,06 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,65 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.