Goldpreis seitwärts bei 4.497,80 USD

Im wallstreet-online-Forum zeigt sich ein gemischtes Gold-Sentiment: Langfristig bullish als Vertrauens- bzw. Reserve-Asset infolge Fiat-/Dollar-Vertrauensverlust und Zentralbankkäufe; Zielbereiche wie 6.000–10.000 USD werden diskutiert (Beitr. 4, 8, 9). Kurzfristig könnten Dollar-/Renditenanstieg oder Margin-Druck auf Gold drücken (Beitr. 14, 15). Silber reagiert langsamer. Gesamt: vorsichtiger Optimismus.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.325,77USD. Heute steht er bei 4.497,80USD. Das Investment wäre auf 13.524,1USD gewachsen – eine Steigerung von +35,24 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.